„A rămas în viteză și a plecat singură!”. Un primar și soția lui au sărit dintr-un Peugeot aflat în mers, după ce mașina a luat foc

Mașina unui primar din Mehedinți a ars ca o torță, fără ca nimeni să poată face ceva. Autoturismul a luat foc astăzi în trafic, în apropierea satului Ostrovul Corbului, comuna Hinova.

În autoturism se aflau primarul comunei Devesel și soția lui. Din fericire, cei doi reușit să se salveze, sărind din mașina care a rămas în viteză și încă rula pe drum.

Primarul din Mehedinți și soția au sărit din mașina în mers

Edilul a alergat, a sărit din nou în Peugeot și a tras frâna de mână. „După ce a luat foc m-am dat jos din ea. Am oprit contactul, dar a rămas în viteză. A plecat singură și am alergat, am sărit în ea și am scos-o din viteză”, a declarat primarul.

Până la sosirea pompierilor, proprietarul mașinii și un alt șofer care circula în zonă au încercat să stingă flăcările cu un extinctor, dar fără șansă de reușită.

Peugeot-ul făcut scrum la Hinova a fost dus la fier vechi

La locul incidentului au ajuns militarii de la ISU Drobeta, care au lichidat incendiului.

Din păcate, mașina a fost distrusă în totalitate, fiind dusă la fier vechi.

Traficul rutier a fost oprit circa o oră pe Drumul Național Hinova – Porțile de Fier II, conform observatornews.ro.