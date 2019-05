A fost aprobat bugetul Timişoarei pe acest an. Din cele 974 de milioane de lei, 247 sunt prevăzute pentru dezvoltarea urbei

După ce s-a scurs mai bine de o treime din an, Timişoara are, în sfârşit, un buget pe 2019. În plenul de marţi al Consiliului Local nu au lipsit, însă, conflictele verbale, pentru că opoziţia a ţinut să puncteze stilul hei-rupist al promovării proiectului de buget municipal, astfel încât acesta a reuşit să întrunească avizul local a doar trei din cele cinci comisii de specialitate, lipsind tocmai al celei economice şi, în plus, a fost introdus pe ordinea de zi a şedinţei de marţi foarte târziu.

Înainte de a fi discutat proiectul de buget şi amendamentele aduse de câţiva consilieri, primarul Nicolae Robu şi-a ieşit din pepeni, în stilul deja consacrat, deoarece Laura Chindriş, consilier local din partea ALDE, a dorit să afle de la secretarul primăriei dacă e legală aprobarea bugetului fără avizul comisiei economice. Edilul-şef a crezut că ar fi vorba despre un boicot şi i-a acuzat din nou pe pesedişti şi pe membrii ALDE că formează „echipa împotriva Timişoarei” şi se dedau la „ţaţisme”.

Până la urmă n-a fost cu adevărat un boicot decât din partea consilierilor PSD, care anunţaseră în prealabil, de altfel, că se vor abţine de la votarea bugetului.

Bugetul local pe acest an se cifrează la aproape un miliard de lei. Este vorba, mai exact, despre suma de 974 de milioane de lei, din care 247 de milioane sunt prevăzute pentru dezvoltarea urbei. Faţă de 2018, plusuri financiare se regăsesc în domeniile educaţiei şi sănătăţii.

Tot în plenul Consiliului Local de marţi a fost aprobat, printre altele, un proiect care vizează reabilitarea liniei de tramvai 5, pe Calea Bogdăneştilor, precum şi modernizarea tramei stradale pe artera respectivă.