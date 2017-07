2017 este cel mai bun an pentru investiţiile imobiliare din perioada post-criză. Dezvoltatorii îşi îndreaptă atenţia spre Timişoara şi alte câteva oraşe

Investiţiile imobiliare au depăşit 400 de milioane de euro în prima jumătate a acestui an şi vor urca spre un miliard de euro până la final, reiese dintr-un studiu publicat miercuri de Colliers International.

Piaţa de investiţii a avut o evoluţie spectaculoasă, valoarea totală a tranzacţiilor din prima jumătate a acestui an depăşind 400 de milioane de euro. Au fost încheiate tranzacţii mari în sectoarele de industrial şi retail, cele mai importante fiind vânzarea depozitului Dacia Piteşti către Globalworth, tranzacţie intermediată de către Colliers International, pentru un total de 42,5 milioane euro, respectiv tranzacţia dintre Iulius Group şi Atterbury Group.

„Luând în considerare activitatea de pe piaţa industrială de până acum, ne putem aştepta la livrări de aproximativ 250.000 mp în Bucureşti şi încă 100.000 mp în restul ţării, până la finalul acestui an. Dezvoltatorii îşi îndreaptă din ce în ce mai mult atenţia către locaţii în curs de dezvoltare, precum Timişoara, Sibiu, Piteşti, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea, Braşov sau Roman”, a declarat Mihai Pătrulescu, şeful departamentului de analize strategice din cadrul Colliers International.

„Zonele din apropierea Bucureştiului sunt, de asemenea, foarte ofertante din punct de vedere al disponibilităţii forţei de muncă necalificată şi al apropierii faţă de Capitală şi de Ploieşti. Pe lângă Mogoşoaia, Chitila şi Autostrada A3, comuna Ştefăneştii de Jos are potenţialul de a deveni noul hub logistic, în contextul în care a început deja construcţia a 35.000 mp şi există cerere pentru încă 150.000 mp”, a adăugat Mihai Pătrulescu.

De asemenea, „observăm o tendinţă a investitorilor internaţionali de a crea parteneriate cu dezvoltatori locali. Acest dinamism va duce la un volum total al investiţiilor de un miliard de euro în acest an, marcând cel mai bun an pentru această piaţă din perioada post-criză”, a spus reprezentantul Colliers International.

Potrivit studiului, pe piaţa de spaţii industriale din zona Capitalei au fost livraţi aproximativ 150.000 mp, cu precădere în zonele de vest şi de nord şi în apropiere de autostrada A1. Cererea a venit din partea sectoarelor comerţ online, auto şi FMCG şi a companiilor electro-IT şi logistice, care au închiriat spaţii în principalele parcuri industriale: Network One Distribution – 30.000 mp în CTPark Bucharest West, KLG – 9.755 mp în CTPark Bucharest West, Ikea şi Heineken – 8.000, respectiv 6.000 mp în LogIQ Mogoşoaia.

La rândul său, sectorul de retail a fost marcat de interesul pentru noi dezvoltări de retail.

„Deşi stocul de spaţii comerciale a crescut cu doar 30.000 mp, urmând ca încă 150.000 mp să fie livraţi până la finalul anului, noile proiecte vor include parcuri de retail în oraşele mai mici, respectiv extinderi ale centrelor comerciale existente din oraşele mari. De asemenea, nevoia din ce în ce mai mare de servicii şi facilităţi în apropierea locului de muncă va impulsiona dezvoltarea schemelor de retail în noile spaţii de birouri”, notează autorii studiului.

În Bucureşti, stocul de spaţii de birouri a ajuns la 2,2 milioane mp în urma livrării a 50.000 mp, din care 30.000 mp îi reprezintă primele două clădiri ale proiectului Timpuri Noi Square, dezvoltat de Vastint. Suprafaţa totală închiriată a însumat 170.000 mp, iar cererea nouă, venită în special din partea firmelor de IT şi BPO/SCC, a depăşit pragul de 85.000 mp. Cele mai solicitate zone au fost Floreasca-Barbu Văcărescu (45.000 mp închiriaţi), Piaţa Victoriei şi Centru Vest.

„Din cauza întârzierilor provocate de lipsa forţei de muncă şi de obţinerea avizelor, numeroase proiecte planificate pentru acest an au fost amânate pentru 2018. Astfel, estimăm că doar 90.000 mp vor mai fi livraţi până la finalul anului 2017, urmând ca în 2018 să fie livraţi aproximativ 300.000 mp de spaţii de birouri. Infrastructura slabă din polurile deja aglomerate ale Capitalei va determina dezvoltatorii să se concentreze pe alte zone de birouri, precum Bulevardul Expoziţiei şi Centru Vest”, a mai explicat Mihai Pătrulescu.

În ceea ce priveşte chiriile, acestea nu au înregistrat fluctuaţii majore. Pe termen scurt există, însă, premisele pentru creşterea chiriilor în anumite zone, cum ar fi Floreasca-Barbu Văcărescu, pe fondul interesului crescut şi al scăderii ratei de neocupare. Oraşele secundare precum Cluj-Napopca, Iaşi sau Timişoara au înregistrat creşteri ale chiriilor cauzate de un nivel al cererii ce depăşeşte oferta.

„Se conturează două tendinţe în rândurile proprietarilor: cei care dezvoltă rapid şi închiriază agresiv şi cei care aşteaptă momentul potrivit pentru a închiria la preţuri mai mari. Activitatea din piaţă a dovedit că ambele strategii dau rezultate, astfel că proprietarii cu poziţionare pe termen lung se apropie de nivelul de chirie urmărit, în timp ce competiţia are clădirile complet ocupate”, a încheiat Mihai Pătrulescu.

