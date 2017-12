În 20 Decembrie 1989 ne-am redescoperit vocația libertății

Despre Timișoara, chiar și în plină Epocă de Aur, se spunea, fără să se exagereze, că este un oraș cosmopolit. În ce consta aceasta nimeni nu prea putea spune, dar cu siguranță că acest calificativ se referea mai mult la aspirații și la vise, decât la realitatea de atunci.

Când a ieșit însă întregul oraș în stradă, învingându-și frica, și armata a coalizat cu mulțimea, de la Balconul Operei, Timișoara a fost proclamată primul oraș liber al României. De atunci am devenit o urbe a lumii și toate privirile s-au îndreptat spre noi.

Momentul a fost de o asemenea încărcătură emoțională colectivă, încât probabil că un altul nu se va mai repeta timp o sută de ani, chiar nici în câteva secole. De câțiva ani cei ce își aduc aminte de acele zile de confruntare cu regimul dictorial au mai adăugat ceva la semnificația zilei de 20 Decembrie 1989, declarând că urbea de pe Bega a devenit „primul oraș liber de comunism”.

Din nefericire nu este nicidecum adevărat și poate că nici astăzi, la 28 de ani distanță, nu ne-am scuturat complet de un anumit tip de comportament, de un limbaj și de acea mentalitate, de un mod de gândire care s-au perpetuat dincolo de timpul scurs, peste generații.

Așa se face că, la recentele proteste „#rezist” în apărarea justiției și a statului de drept, s-a scandat din nou, ca în zilele Revoluției, „Jos comunismul!”…

Cu toții cei care am trăit pe viu fiecare clipă din Decembrie 1989 știm și că prețul plătit pentru recâștigarea libertății a fost unul de sânge și de suferințe. Poate că tinerii născuți în libertate nu-i cunosc gustul cel adevărat, neavând un termen de comparație cu ceea ce înseamnă… altfel.

Pentru ei, Epoca de Aur, ca și Revoluția, sunt doar… niște povești nostalgice despre vremuri în care părinții și bunicii lor erau tineri și de aceea, poate, fericiți.

Din 20 Decembrie 1989 timișorenii și-au redescoperit libertatea și au încercat să fie primii la toate câte s-au întâmplat după aceea – la democrație, la privatizare, la economia de piață, la integrarea în Europa și la libera circulație.

Dacă astăzi poți auzi vorbindu-se românește în cele mai diverse locuri de pe glob e pentru că trăim liberi de 28 de ani. Unii afirmă că „nu e bine”, că ar fi trebuit ca ei să rămână acasă, dar aceștia greșesc.

A fi acolo înseamnă că ei trăiesc în libertate. Cum libertate e și pentru că astăzi pot așterne aceste gânduri.

Există și dintre cei care spun că „prea multă libertate strică”, iar pe alții începe să-i plictisească democrația, câtă am reușit să construim, și în numele propriilor interese să pună umărul la instalarea unei noi dictaturi, ceea ce nu este un pericol chiar născocit, având în vedere ceea ce se tot întâmplă de un an în sfera puterii.

Vorbind de libertate, visăm la prosperitate, dar aceasta nu poate veni prin alocări bugetare în buzunarele fiecăruia, ci doar prin muncă și prin impunerea valorilor, prin oprirea degradării societății.

Libertatea este doar o condiție pentru ca viața noastră să aibă sens și o lumină de urmat. Fără libertate, oricât de plin ne-ar fi frigiderul și oricât am auzi că „trăim bine” la televizor ar fi doar o perpetuă minciună.

Ca timișoreni ar trebui să fim mândri că am trăit momentul în care ne-am redescoperit vocația libertății, parcurgând apoi treptele schimbării. Astăzi, pe străzile pietonale din zona centrală respiri aceeași atmosferă din orice important oraș european.

Pentru anul 2021, Timișoara, primul oraș liber al României, și-a câștigat dreptul de fi Capitală Culturală Europeană, ceea ce nu e puțin lucru. Sloganul artizanilor acestei remarcabile performanțe, născută în libertate, este „Shine your light – Light up your city!” („Luminează orașul prin tine!’). Da, orașul va lumina prin noi, în libertate!