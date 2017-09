Video! Senator bătut în studioul unei televiziuni din România

Un scandal fără precedent în presa din România s-a petrecut între Mirel Palada și senatorul USR Mihai Goțiu. Fostul purtător de cuvânt al Guvernului l-a lovit, în timpul pauzei de publicitate, cu pumnii pe Goțiu, asta până ce a fost oprit de cei din studio.

Pe timpul pauzei de publicitate, cei de la B1 TV țineau camera pe moderatoarea Nadia Ciurlin și au surprins video momentul în care Palada îl lovește pe Goțiu doar pe ambianță.

În timpul incidentului, Nadia Ciurlin i-a cerut de mai multe ori lui Palada să se oprească și le-a cerut colegilor din studio să cheme poliția, potrivit stiripesurse.ro.

”Astazi am asistat la o scena pe care nu credeam ca o pot trai intr-un platou de televiziune. Pe pauza de publicitate, Mirel Palada s-a napustit cu pumnii asupra lui Mihai Gotiu pe motiv ca i-a zis in emisiune ca e o dovada de nesimtire sa intrerupi un interlocutor. Dezavuez total un asemenea comportament si observ ca agresivitatea verbala si chiar fizica, iata, incepe sa fie la ordinea zilei printre politicieni in emisiuni- vezi cazul Nicolicea. Imi pare rau pentru Mihai Gotiu, iar pe Mirel Palada nu il veti mai vedea vreodata in emisiunea mea”, a spus Nadia Ciurlin, după emisiune, pe pagina personală de Facebook.