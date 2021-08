Video: O nouă explozie la Kabul.O rachetă a lovit o clădire în apropiere de aeroport

Cu doar câteva zile înainte de termenul la care evacuarea Afganistanului trebuie încheiată, operațiunile au fost întrerupte de un atac terorist care a avut loc joi, la intrarea în aeroportul din Kabul. Un atacator sinucigaș s-a detonat în mijlocul mulțimii, omorând și rănind civili afgani, militari americani și talibani deopotrivă. Pe măsură ce operațiunile de evacuare se apropie de termenul limită, apar tot mai multe alerte de securitate.

O nouă explozie a avut loc duminică în apropiere de aeroportul din Kabul, relatează Reuters. Potrivit unui oficial din Ministerul Sănătății, o rachetă ar fi lovit o casă în apropiere de aeroport. Imagini postate pe rețelele sociale arată o perdea de fum negru care se ridică în aer.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

