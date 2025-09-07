Victorie mare la Turda pentru alb-violeți: Potaissa – Poli Timișoara 28-32

Victorie mare la Turda pentru alb-violeți: Potaissa - Poli Timișoara 28-32

SCM Politehnica Timișoara a început cu o victorie importantă noul sezon al Ligii Zimbrilor.

Handbaliștii pregătiți de George Buricea au învins, duminică seara, la Turda, vicecampioana Potaissa, cu scorul de 32-28 (14:15 la pauză).

Echipa ardeleană este una dintre contracandidatele alb-violeților pe podiumul primului eșalon.

Au marcat: Valentino Ravnic – 6 goluri, Marius Sadoveac și Risto Vujacic – câte 5 goluri, Paolo Kraljevic și Christian Manojlovic – câte 4 goluri, Thaigo Ponciano – 3 goluri, Cristian Fenici – 2 goluri, Andras Szasz, Raul Nantes și Zakhar Denysov – câte 1 gol.

Sursa foto: Potaissa Turda

