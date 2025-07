Victorie la final de cantonament

CSC Dumbrăvița a încheiat cantonamentul de la Tărlungeni cu o victorie amicală obținută sâmbătă, 2-1 cu Petrolul II Ploiești.

Adversara, o echipă tânără și ambițioasă, participantă în Liga a III-a, a avut în componență mai mulți fotbaliști de la prim divizionara din orașul aurului negru, neincluși în lot pentru partida cu campioana FCSB din etapa a 2-a a SUPERLIGII.

Tinerii „lupi galbeni” au oferit o replică bună și chiar au deschis scorul în amicalul de la Tărlungeni. În minutul 19, Augustin Dumitrache l-a învins pe Brașoveanu cu un șut de la aproximativ 17 metri, expediat în dreapta goalkeeper-ului grupării timișene.

CSC Dumbrăvița a forțat egalarea și s-a apropiat de mai multe ori periculos de buturile apărate de Jercălău. O ocazie importantă a fost consemnată în minutul 38, când Raoul Cristea a executat o lovitură liberă de la 22 de metri, portarul prahovean a respins în față, însă nici unul dintre fotbaliștii alb-verzi aflați în careu nu a reușit să reia spre poartă.

A fost faza care a precedat golul egalizator. În minutul 41, Pădurariu a trimis o centrare din partea stângă care l-a derutat pe portarul Petrolului, iar Nicolae Sofran – căpitan în meciul de sâmbătă – a reluat simplu, de la bara a doua.

Repriza secundă a început în nota de dominare a formației din Dumbrăvița, iar în fața porții protagonist a fost același Sofran.

Mai întâi, în minutul 55, „Miki” a șutat din interiorul careului, după o centrare primită de la Curescu, însă portarul advers a respins într-o zonă în care nu se afla nici un jucător în alb și verde. În minutul 58, același Sofran a șutat din unghi, de la 13 metri, puțin peste poartă.

Pe acest fond de joc bun a venit golul de 2-1. Mai exact, în minutul 69, când Raoul Cristea a înscris din fața porții, după o centrare excelentă de pe dreapta a lui Morariu, care a recuperat mingea în jumătatea adversă de teren. A fost golul ce a stabilit rezultatul final al meciului prin care echipa timișeană și-a încheiat pregătirea centralizată de la Tărlungeni.

Delegația alb-verde a revenit acasă și își continuă pregătirile în această săptămâna pe plan local. În programul de amicale anunțat inițial a mai apărut un joc pentru ziua de miercuri, cu divizionara a patra CSU UVT (ora 10,30, pe stadionul „Ștefan Dobay”).

Ultimul test al verii rămâne cel contra Politehnicii Timișoara, programat pentru ziua de sâmbătă, cu începere de la ora 11, locul de desfășurare urmând să fie anunțat. Antrenorul Florin Fabian a avut la dispoziție sâmbătă tot lotul ce a efectuat cantonamentul de la Tărlungeni. În minutul 85, și-a consemnat debutul în prima echipă și mezinul lotului, David Szabo, jucător provenit din academia clubului din Dumbrăvița.

Cel poreclit „Neymar” a intrat în locul lui Morariu. CSC Dumbrăvița a început meciul cu Petrolul II Ploiești în următoarea alcătuire: Brașoveanu – Morariu, Misăraș, Butnărașu, R. Ciurel – Adam, B. Vasile – Sofran (cpt.), Pădurariu, Curescu – Cristea.

Au mai intrat: Berințan, Mikloș – Panaite, Gladun, Ailenei, Szabo, R. Popa, Olaru, D. Olariu, și Calotă. Bologa și Baeram nu au mai apucat să bifeze minute în testul de sâmbătă, arbitrul fluierând finalul înainte ca aceștia să fie trimiși pe teren.

La final, antrenorul Florin Fabian a tras următoarele concluzii: „A fost un test util pentru noi, pe final de cantonament. În ciuda încărcăturii pe care au resimțit-o băieții, am reușit să avem multe momente bune. Am reușit să avem controlul jocului, chiar dacă am început mai greu.

Cum spuneam, s-a resimțit oboseala, dar au fost multe lucruri pe care le-am exersat și pe care le-am cerut băieților, legate de conceptul de joc, și pe care le-au respectat. Mă bucur că terminăm cantonamentul sănătoși cu toții, ceea ce e foarte important în această perioadă.

Sper ca băieții să rămână în continuare la fel de concentrați și de receptivi, pentru că mai e mult de lucru. Meciurile de pregătire sunt importante, e adevărat, dar ne așteaptă un campionat greu, având în vedere că avem o echipă foarte tânără și un lot aproape complet nou.

Mai avem câteva posturi unde nu există o concurență așa cum mi-aș dori, dar vom vedea până la startul campionatului ce putem transfera. Mă bucur că am reușit să facem ceea ce ne-am propus în acest cantonament.

Timpul a fost destul de scurt, dar era nevoie de o pregătire centralizată de o săptămână, mai ales pentru coeziunea de grup, dar și pentru implementarea stilului de joc pe care îmi doresc să îl impun la Dumbrăvița. Cu tinerii sunt indulgent, pentru că știu cât de important este să li se ofere încredere.

Avem și copii de 16-17 ani cu noi în pregătiri. Sper să poată crește alături de echipă și vom vedea pe viitor câte minute vor putea primi în jocurile oficiale. A debutat azi și Szabo, un copil de 16 ani pe care îl îndrăgesc foarte mult.

I-am dat minute astăzi, tocmai pentru a prinde încredere și a înțelege ce înseamnă ritmul la echipa de seniori. Pe viitor, îl voi avea în vedere, trebuie să crească alături de noi”.