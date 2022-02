Valul 6 al pandemiei? Rafila vorbește despre sărbători de Paște relaxate, dar și despre ce ne așteaptă din toamnă

„Nu ne punem problema unui val 6 în acest moment”, declară ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, întrebat despre cazurile cu subvarianta Omicron BA.2 existente în România.

În condițiile în care majoritatea cazurilor din România sunt cu Omicron, Rafila a fost întrebat dacă s-au făcut secvențieri pentru a vedea câte sunt cu BA.2.

„Sunt și în România, ultima dată erau 13 cazuri, nu știu ultima statistică. Nu ne punem problema unui val 6 în acest moment. E de vorba de imunitate obținută la nivel populațional fie trecerea prin boală, fie prin vaccinare, fie prin amândouă”, a răspuns ministrul.

Potrivit lui Rafila, studiile sunt destul de limitate și ar trebui văzute mai multe studii.

Rafila, despre sărbători de Paște relaxate, dar și despre ce ne așteaptă din toamnă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că măsurile de relaxare se vor lua pe etape, pentru a vedea ce impact au. Ministrul a menționat sărbătorile de Paște cu relaxări, dar a vorbit și despre ceea ce ne așteaptă din toamnă.

Întrebat, luni, în ce vor consta restricțiile, Rafila a spus că o prima măsură va fi probabil renunțarea la măști în exterior, mai puțin în spațiile extrem de aglomerate.

Relaxările trebuie să permită reîntoarcerea la o activitate economică și socială normală și predictibilitatea organizării diferitelor tipuri de activități economice în perioada următoare.

„Ne dorim să avem un calendar clar, care să țină cont de niște indicatori măsurabili și care să permită o reluare și sustenabilitate”, a spus ministrul.

Măsurile de relaxare trebuie luate gradual, a explicat Rafila, în momentul în care indicatorii din secțiile de terapie intensivă intră în scădere constantă.

„Nimeni nu vrea restricții, toată lumea vrea relaxări și noi vrem acest lucru, dar lucrul ăsta trebuie făcut echilibrat și ținând cont de ceea ce se întâmplă în spitalele din România. În continuare trebuie să vedem un timp cum funcționează măsurile. Vă dau un exemplu: dacă se scoate masca în exterior, să vedem dacă acest lucru are impact asupra creșterii numărului de cazuri sau nu are. Dacă scoatem toate măsurile, există un risc de reîntoarcere și nu cred că vrea nimeni să se reîntoarcă, trebuie să facem lucrul acesta echilibrat și etapizat. Că o să fie 2 etape sau 3 etape, asta nu am de unde să știu. Eu sper să fie cât mai puține”, declară Rafila.

Ministrul crede că pot fi depășite „aceste săptămâni de nerăbdare” și a adăugat că și el dorește să avem sărbătorile de Paște fără restricții.

Întrebat despre ceea ce ne așteaptă din toamnă, Rafila a răspuns că întotdeauna trebuie pusă în balanță, așa cum se întâmplă și la gripă, posibilitatea apariției unei epidemii sau a unui nou val pandemic.

Depinde de noile tulpini: „ele apar în permanență, dar nu au putere, adică nu reușesc să aibă o transmisibilitate care să pună probleme. Deocamdată nu știm dacă vor fi sau nu transmisibile. Sigur că putem pune pe hârtie un astfel de scenariu, dar nu cred că ar trebui să punem problema unui nou val pandemie. El va exista, dar nu va pune probleme sistemului de sănătate public”, conform Mediafax.