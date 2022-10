Universitatea Politehnica Timișoara, cea mai bună universitate tehnică din țară pe domeniul inginerie.

Două recente ranking-uri internaționale, Times Higher Education (THE) și US News, plasează Universitatea Politehnica Timișoara pe primul loc între universitățile tehnice, potrivit reprezentanților universității.

Astfel, conform „Times Higher Education World University Rankings 2023 by subject: engineering”, Universitatea Politehnica Timișoara se poziționează pe locul doi în România și pe primul loc între universitățile tehnice, fiind clasată și între primele 1.000 de universități la nivel mondial. În acest clasament, Politehnica timișoreană punctează foarte bine la numărul de citări, la venitul din industrie, la reputația internațională, la partea de cercetare și la calitatea educației.

În clasamentul întocmit de US News – Best Global Universities for Engineering in Romania – Universitatea Politehnica Timișoara se situează tot pe primul loc între universitățile tehnice românești, ocupând, de asemenea, locul 640 la nivel mondial pe domeniul inginerie. Și în acest caz, au fost evaluate reputația globală și regională, numărul de publicări și conferințe, numărul de citări, numărul de lucrări publicate între primele 10% cele mai citate, colaborările internaționale, numărul de lucrări științifice aflate între primele 1% cele mai citate.