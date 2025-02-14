Un pensionar SRI care crește porumbei este alegerea administrației Timişoarei pentru consiliile de administrație ale celor trei spitale ale primăriei

În timp ce inundă mediul virtual cu anunțuri de angajare care de care mai jucăușe – “căutăm spion de trafic, meșter al bunăstării, expert în trandafiri, magician pe două roți, avocat pentru blănoși” -, administrația Fritz recrutează, în culise, fix exponenți ai categoriei sociale cu care USR se duelează, la nivel declarativ, încă de la înființare: pensionarii speciali.



Începând din luna ianuarie a acestui an, unul dintre aceștia, pensionarul SRI Constantin Tănase, a apărut, în calitate de consilier principal, în schema Compartimentului Rețea Școlară din cadrul Direcției Educație a Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara (ASEMT).

Omul a venit prin “transfer în interesul serviciului” – solicitat expres (așa ne-a declarat) de viceprimarul Ruben Lațcău și directorul general al ASEMT, inegalabila Florentina Radu – de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, acolo unde tocmai ce fusese angajat (în noiembrie 2024), pe postul de consilier principal achiziții publice.

Nici la DGASPC Timiș domnul Tănase nu a venit de pe stradă, ci din poziția de consilier personal al fostului președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica…



Acum, după doar o lună de la angajarea în cadrul ASEMT, pensionarul SRI Constantin Tănase a fost desemnat de administrația Fritz să reprezinte Consiliul Local Timișoara în consiliile de administrație ale celor trei spitale aflate în subordinea autorităților locale, „Municipal”, “Victor Babeș” și “Louis Țurcanu”, tripla propunere urmând să fie aprobată în următoarea ședință a CLT.

Eroină a unui serial derulat pe site-ul nostru în anii 2023 și 2024, pe vremea când conducea într-un stil original Direcția de Sănătate Public Timiș, Florentina Radu, actuală șefă interimară a ASEMT, și-a pus amprenta asupra reprezentării administrației Fritz în cele trei consilii de administrație.

Astfel, nu mai puțin de trei foste subalterne la DSP ale doamnei Radu, care au urmat-o cu ochii închiși la ASEMT, vor reprezenta, alături de domnul Tănase, Consiliul Local Timișoara în consiliile de administrație ale celor trei spitale menționate mai sus. Ne referim la Olga Hoancă, Claudia Tărțan și Daniela Margin, ultimele două fiind beneficiarele, în 2023, ale unor concursuri de angajare la DSP organizate prin încălcarea legii de către Florentina Radu și anulate de instanța de judecată. De-a dreptul excepționale alegerile administrației USR pentru consiiile de administrație ale celor trei spitale, nu-i așa?



Revenind la pensionarul SRI dorit cu insistență în primărie de către vicele Ruben Lațcău și directorul general interimar al ASEMT, Florentina Radu, constatăm că paleta de activități în care Constantin Tănase pare a se descurca precum peștele în apă este foarte largă, omul putând activa, cu același succes, în domenii precum achizițiile publice, educația sau sănătatea, dar și în… creșterea porumbeilor.

Un columbofil cu experiență este tot ce-i lipsea administrației Fritz, în rest le avea pe toate.