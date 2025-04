Un exhibiționist violent terorizează copiii și locatarii într-un parc din Timișoara. Foto. UPDATE: Reacția IPJ Timiș

Un exhibiționist violent terorizează copiii și locatarii într-un parc din Timișoara.

Mai mulți timișoreni ne-au trimis mesaje, dar și filmări și poze cu un personaj grotesc, care se dezbracă la pielea goală și înjură, amenință și aruncă cu pietre după copiii și adulții care vin la locul de joacă amenajat pe Intrarea Plantelor din Timișoara, în zona Musicescu.

Episodul nu este singular. Exhibiționistul violent, cu serioase deviații comportamentale, își expune fără jenă organele genitale în fața mamelor, a taților și bunicilor dar mai ales a copiilor de toate vârstele care vin la joacă și recreere în acest parc.

Grav este că omul, care își și întinde hainele pe gardul de lângă parc, face asta în fiecare zi, așa cum reiese din relatările și filmările primite de jurnaliștii de la Renașterea bănățeană.

Oamenii din zonă se declară terorizați și în același timp sunt extrem de supărați pentru că au sunat de mai multe ori la poliția locală și la cea națională, dar fie nu a venit nimeni, fie echipajele au ajuns după ce exhibiționistul era deja plecat din zonă.

“Nu știm ce să mai facem. Urlă, înjură, dă cu pietre și cu ce apucă după oameni adulți și după copii. Vin mame sau bunici cu bebeluși în cărucior iar urlă la ele și le arată organele genitale. Nu mai putem așa. Mai mulți dintre cei ce locuim aici am sunat de mai multe ori la poliție. Și la poliția locală și la poliția națională. Tot timpul ne-au zis că va veni un echipaj. Fie nu a venit deloc picior de polițist, fie veneau după 15-20 de minute, când nebunul era deja plecat. Mai ales că bărbații, singurii care au curaj să se ia de el, că e violent, l-au mai fugărit. Dar de fiecare dată se întoarce. Nu știm exact pe unde locuiește, dacă e om al străzii, dar de multe ori își pune hainele pe gardul parcului”, ne-a declarat E.T., care locuiește exact într-unul dintre blocurile de lângă parc.

Am blurat imaginile pentru că altfel am cădea sub incidența delictului de promovare a pornografiei. Însă totul este cât se poate de real, iar oamenii din zonă sunt disperați.

Poliția locală, IPJ Timiș, aveți cuvântul!

UPDATE: IPJ Timiș reacționează la articolul de presă cu exhibiționistul care a speriat timișorenii în parcul de joacă de pe Intrarea Plantelor

„La data de 7 aprilie a.c., polițiștii Municipiului Timișoara au fost sesizați de către Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara cu privire la faptul că, în jurul orei 13:30, polițiștii locali au depistat un bărbat în vârstă de 54 de ani, aflat în proximitatea unui loc de joacă situat pe intrarea Plantelor din municipiu, care ar fi săvârșit acte de exhibiționism și ar fi aruncat cu pietre înspre copiii aflați în incinta parcului.

Acesta a fost condus și internat de către polițiștii locali la Clinica de Psihiatrie „Eduard Pamfil” din municipiul Timișoara.

Ca urmare a sesizării, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în continuare efectuând cercetări în vederea tragerii la răspundere penală a acestuia”.