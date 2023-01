Un bilet jucat în vestul țării, câștigător la Loto 6/49

Reprezentanții Loteriei Române au anunțat câștigătorii la tragerile Loto de duminică, 22 ianuarie 2023.

Conform acestora, unul dintre bilete s-a jucat în Gurahonț, județul Arad.

”La tragerea Loto 6/49 de duminica, 22.01.2023, la categoria a II-a, s-au inregistrat trei castiguri in valoare de 92.219,17 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Gurahont, judetul Arad, din Bacau si din Adjud, judetul Vrancea.

La tragerea Noroc de duminica, 22.01.2023, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 78.556,14 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, sector 5.

La tragerea Joker de duminica, 22.01.2023, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 192.481,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 22.01.2023, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 187.060,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Fierbinti-Targ, judetul Ialomita”, transmite Loteria Română.

Următoarele jocuri au loc astăzi.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,98 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,22 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,87 milioane de lei (peste 3,42 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 89.000 de lei (peste 18.000 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,61 milioane de lei (peste 327.400 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 111.800 de lei (peste 22.700 de euro).