Un biciclist a ajuns în comă la spital, în Timişoara, după ce s-a lovit de un stâlp. Lipsesc pistele de biciclete acolo unde e nevoie

Un tânăr care mergea pe bicicletă a lovit un stâlp, luni, 1 iulie, în jurul orei 21:15, pe trotuarul de lângă Cimitirul Eroilor, în dreptul sensului giratoriu de la Galeria 1 din Timișoara.

Omul s-a accidentat foarte grav la cap și la coloană. Primul-ajutor i-a fost acordat de un tănâr medic care, întâmplător, se afla acolo chiar când s-a produs accidentul.

Biciclistul s-a lovit de stâlpul de pe trotuar. Din cauza loviturii puternice la cap a intrat în comă. Un echipaj al Ambulanței a ajuns în doar câteva minute. Ulterior, omul a fost dus din unitatea primiri urgențe direct în sala de operație, unde a suferit o intervenție chirugicală la cap și, din informațiile noastre, se află și acum în comă.

De vină, spune tănărul medic care i-a salvat viața, este lipsa pistelor de biciclete pe arterele din nordul orașului. Pe Calea Aradului acestea lipsesc cu desăvârșire, la fel și pe arterele principale din zonă: bulevardul Popa Șapcă, bulevardul Antenei, strada A. Demetriade, Calea Lipovei, Circumvalațiunii sau Torontalului. Chiar și acolo unde, acum 5-6 ani, erau trasate piste de biciclete, marcajele s-au șters și nu au mai fost refăcute. Pentru că nu interesează pe nimeni.

Tot tânărul medic care a intervenit primul la fața locului spune că a făcut mai multe sesizări la Primăria Timișoara, de mai bine de doi ani, vizavi de lipsa pistelor de biciclete, dar nu a primit niciun răspuns.

“Mergea pe lângă Cimitirul Eroilor pe trotuar, în zona unde e intersecția cu sens giratoriu. S-a lovit de un stâlp care era pe trotuar. Eu am ajuns cam la 2 – 3 minute și am văzut că e ceva. Am terminat Medicina și am vrut să ajut. Pacientul era deja în comă, avea ceva sângerare în zona capului, nu l-am imobilizat pentru că nu e indicat dacă probabil are ceva și la coloană. (…) Am sunat niște colegi, mi-au zis că a fost operat la cap și că starea lui nu-i prea bună. Pe la 21:15 s-a întâmplat. Era în comă severă când l-am găsit eu. Ambulanța a ajuns în câteva minute.

Pentru zona aia am făcut la sesizări, o grămadă de sesizări… și eu merg cu bicicleta, dar și cu mașina. E o zonă în care nu există piste, adică toată Calea Aradului, de la Consiliul Europei până la capăt, sunt zone fără pistă, sau cu pistă jalnică, se parchează pe pistă, ori e foarte îngustă. Deci, pe bulevard nu ai pistă de biciclete. Și aici în zonă au fost șterse marcajele pentru pistele de biciclete.

Acum nu știu câți ani s-a renovat trotuarul, de atunci nu s-a mai făcut nimic. Am trimis acum un email și la toți consilierii locali, poate se mai face ceva să se se sensibilizeze cu cazuri din astea. Tot ce știu e că omul care s-a accidentat aseară (luni – n.r.), a fost operat de urgență aseară la creier și se află la terapie intensivă”, ne-a declarat Andrei C., tânărul medic care a trecut pe la locul accidentului la scurt timp după ce s-a produs.

Avem piste puține și pe trasee necirculate

Incidentul de luni seara readuce în discuție necesitatea pistelor de biciclete. Chiar dacă în Timișoara există un serviciu public și unul privat pentru închirierea de biciclete și este încurajată deplasarea velo, infrastructura lasă de dorit pe marile artere, în majoritatea cartierelor.

De mai bine de doi ani, de pe 22 martie 2022, a fost aprobat un proiect pe bugetare participativă a Primăriei Timișoara, “Îmbunătățirea calității pistelor de biciclete (cele mai des folosite)”. În iulie 2024, acesta apare cu un grad de finalizare de 90%, dar este vorba doar despre trei zone. În octombrie 2022 proiectul era în faza în care au fost stabilite zonele de intervenție (Bdul Eroilor de la Tisa, tronsonul cuprins între Aleea FC Ripensia și strada Ștefan Cel Mare) și soluția tehnică (ridicarea trecerilor de pietoni, respectiv coborârea bordurilor, plus lucrări de întreținere a trecerilor de pietoni/culoarului pentru biciclete).

Apoi s-a așteptat pentru avize încă un an, așa că de abia în iulie 2023, primăria anunța că “au fost demarate lucrările pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, tronsonul cuprins între Aleea FC Ripensia și strada Ștefan Cel Mare”.

Ultima actualizare a stadiului lucrărilor, prezentată de către municipalitate datează din mai 2024: “Lucrările de amenajare de pe Bd. Eroilor privind îmbunătățirea calității pistelor de biciclete sunt în curs de finalizare, urmând să se mai facă marcarea traseului. Două intersecții au fost supraînălțate, iar în alte patru zone de traversare s-a realizat adaptarea traseului prin coborârea bordurilor la nivelul asfaltului”.

Oamenii au comentat în special că singura pistă cu toate utilitățile este cea de pe strada Eneas, unde întâmplător locuiește și primarul orașului, cunoscut pentru faptul că este un biciclist dedicat. Această pistă urmează a fi conectată cu altele până la Universitatea de Vest, lucrare care nu este încă finalizată.

Oamenii au punctat și alte zone unde e nevoie de construire sau refacere a pistelor, dar și renunțarea la stâlpișorii de plastic:

15.06.2022 • Sorescu Dan

Mi-as dori sa vad niste proiecte ce includ piste de biciclete ca cea de pe Eneas si pentru zona de nord a orasului (Lipovei, Aradului) Multumesc!

17.06.2022 • Delmondo Valentin

Pista de biciclete de pe podul din Maria (podul de langa palatul apelor), prezintă o schimbare de nivel chiar pe axul pistei ceea ce cauzeaza in mod repetat accidente. Anomalia este pe partea dreaptă pe directia Maria-Catedrala.

20.06.2022 • Sorin Mates

Faceti piste de biciclete pe sosea (asa cum este in calea martirilor si str. Paris, etc), nu trasat cu vopsea pe trotoare si pline de gropi, canale, si mai ales cu borduri !!! (cred ca iau ciocanul si sparg toate bordurile )etc Sa fie piste pentru ce sunt destinate,practicabile, nu doar sa faceti cat mai multi km sa raportati nu stiu unde ca sunt foarte multi km de piste, cand de fapt ele nu se pot folosi ! Pista de biciclete Timisoara-Sag ar trebui…..

21.06.2022 • Felicia Mugur

Refaceti pistele de biciclete de pe trotuar pe bulevardul Liviu Rebreanu, de la Spitalul Judetean la sensul AEM pe ambele sensuri! Este un traseu foarte circulat de catre biciclisti, iar pistele sunt ingrozitoare: dalele sunt extrem de inconfortabile, borduri, trotuar spart, etc. Sau faceti- le pe carosabil, doar faceti ceva pt ca se circula ingrozitor!

22.06.2022 • Georgia Stefan

Cred ar fi o idee buna si realizarea unor piste de biciclete in zona stadionului/ripnesia unde momentant este cam imposibil de mers cu bicicleta avand in vedere ca trotuarele sunt de 1 metru si un pic latime iar fluxul de pieteoni si biciclisti este unul destul de mare.

25.06.2022 • Dobinda Dona

Cred ca ar fi o idee foarte buna si apreciata sa faceti o pista de biciclete Timisoara Torontalului – Parcul industrial si tehnologic aflat la km 5.7. Exista trafic cu biciclete dar este periculos si incetineste si traficul rutier.

29.06.2022 • Petrov Aleksandra

Este, în general, nevoie să fie făcută o trecere decentă de pe carosabil pe trotoar, fără borduri pe care trebuie să urci. (Am avut și un accident din cauza că nu am putut să urc bordura la timp, și cred că nu sunt singura). Pista pe malul Begăi, vizavi de Univ. de Vest, în spatele teraselor este oribilă. Înțeleg că rădăcinile copacilor au ridicat betonul, dar mi-e greu să înțeleg că nu se poate face nimic.

25.09.2023 • Adrian Bancu

E necesară demantelarea bordurilor în dreptul intersecției pistelor de biciclete cu străzile, întrucât lucrarea nu are făcute trecerile line pe Blv. Pestalozzi. Deasemeni, in capătul pistei spre Fabrica de Bere nu este o zona de coborâre pe carosabil prevăzută cu rampă, deși ar fi trebuit și asta făcută, ca o consecință logică a terminării ei pe trotuar.

Acestea sunt doar câteva comentarii aprobate pe pagina oficială a Primăriei Timișoara.

Întregul proiect, care durează de mai bine de doi ani și nu acoperă nici 25% din necesarul de carosabil velo, poate fi consultat aici: Îmbunătățirea calității pistelor de biciclete (cele mai des folosite) (primariatm.ro).

Interesant este că au trecut 11 ani de când o tânără arhitectă, Roxana Șerbănoiu, prezenta urbaniștilor primăriei o lucrare de dizertație extrem de utilă și aplicată privind starea pistelor de biciclete și un studiu cu cele care ar fi necesare, conform unor chetionare și observații privind frecvența pe traseele informale foloiste de bicicliști în oraș. Din păcate, aproape nimic din studiul respectiv nu a fost pus în practică, la mai bine de un deceniu de când a fost realizat.

La acel moment, Timișoara avea doar 70 de kilometri de piste de biciclete. Din păcate, unele piste au fost refăcute, dar numărul de kilometri de pistă nouă nu depășește 40, ceea ce este total insuficient. Studiul arăta că este nevoie de minim 200 de kilometri de pistă velo în oraș și de aproximativ 500 de kilometri amenajați, pentru a avea o rețea periurbană atât pentru transport, cât și pentru sport și recreere.