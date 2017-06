Un belgian cultivă cu succes în România „aurul roșu”

Un belgian stabilit în România cultivă cel mai scump condiment din lume – șofranul. S-a documentat temeinic înainte să înceapă afacerea cu aurul roșu – aşa cum i se mai spune. A comandat bulbii din Belgia, i-a aclimatizat cu succes, iar anul trecut a obținut prima producție serioasă. Munceşte mult, dar câştigă pe măsură – un gram de şofran costă peste 100 de lei.

În Belgia, țara sa natală, Vincent era căpitan în armată. A renunţat la tot şi a început să înveţe ABC-ul agriculturii. Nu i-a fost total peste mână pentru că provine dintr-o familie de fermieri. În ultimii ani s-a ocupat de comerțul cu vaci cu lapte, cultivă legume, iar din 2013 s-a orientat spre șofran.

Vincent de Busson, cultivator de şofran: Motivul principal pentru care am ales cultura de șofran este pentru că am căutat o cultură cu valoare de profit mare. Un al motiv pentru care am ales cultura de șofran este costul de transport relativ mic față de valoarea mărfii.

Șofranul a fost o provocare pentru Vincent. Primii bulbi i-a comandat special din Belgia.

Vincent de Busson, cultivator de şofran: Prima cultură am testat-o pe o suprafață de 200 de metri pătrați. Astăzi am ajuns la 4.000 de metri pătrați.

A început să vândă condimentul atât în România, cât și în Belgia. Preţul e pe măsura renumelui de „aur roşu” – un gram de şofran costă 110 lei, iar în străinătate îl vinde cu 28 de euro.

40 de grame de șofran necesită o recoltare de 6.000, 7.000, 8.000 de flori de șofran.

Nu-i o afacere care se porneşte tocmai simplu, pentru că investiţia e considerabilă. Primii bulbi au costat 17 mii de euro.

Loredana Gligor, soția lui Vincent: Este o investiție care se simte într-o familie, se simte și financiar și pe planul muncii un pic.

Acum, belgianul vrea să ajute şi alţi agricultori pasionați să dezvolte culturi de şofran, aşa că a început să vândă chiar el bulbi, conform digi24.ro.