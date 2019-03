Un bărbat a scăpat cu viaţă după ce a fost înghiţit de o balenă: Nu am avut timp pentru frică sau alte emoţii | VIDEO

Un scafandru din sudul Africii susţine că a fost cât pe ce să fie complet înghiţit de o balenă, după ce a fost „asaltat” din greşeală în timp ce mamiferul se hrănea cu sardine, relatează Huffington Post.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani înota în apropierea unui port, atunci când mai multe fotografii au fost surprinse cu acesta, luat pe sus de o balenă din specia Bryde.

„Nu am avut timp pentru frică sau orice alt fel de emoţii”, spune acesta pentru The Telegraph. „Am ştiut imediat ce se întâmpla. Ştiam că balena mă înghiţise şi mi-am ţinut respiraţia din instict. Am presupus că animalul se va scufunda şi mă va scuipa undeva pe fundul oceanului Indian”, continuă scafandrul.

Totuşi, bărbatul ar fi avut ghinion dacă balena se scufunda, pentru că această specie este cunoscută pentru abilitatea sa de a se scufunda până la 300 de metri adâncime. De asemenea, specia Bryde îşi poate ţine respiraţia sub apă în jur de 15 minute.

Extraordinary images show the moment a diver was almost swallowed by a whale off the South African Coast. #7News pic.twitter.com/vKmWzPNYV9 — 7 News Sydney (@7NewsSydney) March 10, 2019

Un fotograf care se afla la faţa locului a imortalizat momentele dramatice, dintr-o barcă aflată în apropiere. Fotograful a surprins clipele şocante, precum şi momentul când se puteau vedea doar picioarele scafandrului ieşind din gura mamiferului.

Din fericire, balena şi-a eliberat maxilarul, permiţându-i bărbatului să scape cu bine şi să înoate spre suprafaţa apei. Bărbatul sugerează că balena ar fi fost la fel de surprinsă de „captură” ca el.

„A fost o experienţă interesantă, dar mai mult ca sigur nu voi mai face aşa ceva niciodată”, spune acesta. „Cu siguranţă, nu m-am distrat, dar acum am o cunoaştere mai profundă despre balene decât oricine altcineva”, adaugă acesta, conform mediafax.ro.