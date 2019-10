Trasee de transport public local, modificate. Se lucrează la reabilitarea străzilor din centrul Timișoarei

Până în 31 octombrie inclusiv, din cauza lucrărilor de reabilitare a străzilor din zona bulevardului Regele Ferdinand I (de la Piaţa Regina Maria până la bulevardul 16 Decembrie 1989, ambele sensuri), a bulevardului 16 Decembrie 1989 ( de la Regele Ferdinand I până la splaiul Tudor Vladimirescu), a bulevardului Regele Ferdinand I (de la bulevardul C.D.Loga spre Piaţa Regina Maria – bulevardul 16 Decembrie), a splaiului N. Titulescu (de la strada Jiul până la bulevardul 16 Decembrie 1989), mai multe linii de transport public local vor suferi modificări de trasee.

Linia 33 va circula de la pod C. Şagului – C. Şagului – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Piaţa Maria – splaiul T. Vladimirescu – bulevardul V. Pârvan – pasaj Michelangelo şi retur. Linia 33 b va circula de la Metro – C. Şagului – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Piaţa Mocioni şi retur. Linia Expres 3 va circula de la staţia Apicultorilor pe traseul normal – bulevardul V. Pârvan – splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Piaţa Maria – bulevardul Regele Carol I – bulevardul General Dragalina – Gara de Nord, iar la retur, Gara de Nord – bulevardul General Dragalina – bulevardul 16 Decembrie 1989 – splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul V. Pârvan iar apoi, pe traseul normal.

De asemenea, tot până în 31 octombrie, următoarele mijloacele de transport vor avea traseele modificate, după cum urmează: linia 1 – Gara de Nord – Piaţa Maria – Piaţa Bălcescu – Banatim – Piaţa Traian – Gara de Est şi retur; Linia 2 – bulevardul Dâmboviţa – Piaţa Maria – Piaţa Bălcescu – Banatim – Gara de Est şi retur; linia 7 – Bulevardul Dâmboviţa – strada Ana Ipătescu – strada. V. Hugo – Piaţa Bălcescu – Piaţa Maria – bulevardul Dâmboviţa (linia 7 va circula pe un singur sens ); linia 6 este suspendată pe perioada lucrărilor; traseul Piaţa Traian – Prinţul Turcesc – Meteo – Gara de Est – Piaţa Traian va fi deservit de un autobuz. Faţă de cele menţionate, pot apărea modificări ale traseelor în funcţie de dinamica lucrărilor.