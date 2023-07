Traficanţi de câini către Uniunea Europeană, prinşi de poliţişti în vestul ţării

În urma unor activități de control desfășurate de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara cu privire la bunăstarea animalelor și protecția acestora pe timpul transportului, au fost identificate un număr de trei autoutilitare de transport animale vii care tranzitau județul Hunedoara cu câini, în vederea exportului în Uniunea Europeană.

Au fost efectuate verificări complexe împreună cu reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, ocazie cu care s-au constatat mai multe fapte de natură contravențională și penală.

„Astfel, au fost întocmite un număr de trei dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: neglijență în serviciu, fals intelectual, și abuz în serviciu față de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din județul Argeș, care a întocmit în mod defectuos certificate de sănătate animală necesare exportului de animale, deși nu îndeplineau condițiile legale să facă obiectul comerțului de animale și un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată față de un medic veterinar cu liberă practică.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, au aplicat sancțiuni contravenționale ca urmare a neregulilor constatate, în valoare totală de 28.200 lei.

De asemenea, o autoutilitară aparținând unei societăți din județul Ilfov, ce transporta animale vii din specia canină s-a întors la punctul de plecare în vederea remedierii deficiențelor constatate”, a transmis IPJ Hunedoara.