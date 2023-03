TNT sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului

Ziua Mondială a Teatrului este sărbătorită, în fiecare an, în data de 27 martie. Sărbătoarea este un moment de recunoaștere a forţei de comunicare pe care o are teatrul, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice.

Teatrul Național “Mihai Eminescu” din Timișoara prezintă astăzi, 27 martie, de la ora 19.00, la Sala 2, spectacolul cu piesa “Nora, o casă cu păpuși”, partea a doua. Regia spectacolului este semnată de Radu Iacoban.

Timișoara, orașul cu trei teatre de stat în aceeași clădire, în trei limbi diferite. Nu secții sub umbrela aceluiași teatru, ci trei instituții independente una de cealaltă, situație unică în Europa. O multiculturalitate căreia toți îi suntem datori: șvabi, maghiari și români care se bucură, împreună, de cultura făcută pentru oameni. În plus, Timișoara are și Teatrul Pentru Copii și Tineret Merlin.

Instituită în 1961, de Institutul Internaţional de Teatru, Ziua Mondială a Teatrului a devenit un eveniment anual din 1962. Institutul Internaţional de Teatru reprezintă cea mai importantă organizaţie non-guvernamentală din domeniul artistic şi a fost înfiinţată în 1948, la iniţiativa UNESCO.

Sursa foto: Teatrul Național Timișoara/Facebook