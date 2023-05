Timişoara găzduieşte turneul final al Jr. NBA League România 2023

Invitat special este Gheorghe Mureşan, singurul român care a jucat în NBA

Jr. NBA League România 2023 şi-a stabilit finalistele care vor lupta pentru mult-râvnitul trofeu în cadrul turneului Final Four, programat să se dispute astăzi şi mâine în sala „Constantin Jude” din Timişoara.

După două ediţii derulate cu succes la Cluj-Napoca, Jr. NBA League România s-a extins în acest an la două zone, cu participarea echipelor şcolare din Timiş în cadrul Conferinţei de Vest şi, respectiv, a echipelor şcolare din Cluj în cadrul Conferinţei de Est.

După un sezon regulat derulat într-o atmosferă deosebită, cu multe meciuri atractive, dar şi cu un play-off al conferinţelor extrem de incitant, câştigătoarele meciurilor eliminatorii din Vest şi-au aflat numele adversarelor din Est. Astfel, la startul Final Four Jr. NBA League România 2023 vor fi prezente cele două învingătoare ale semifinalelor din play-off-ul Conferinţei de Vest, Minnesota Timberwolves (reprezentată de echipa Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara) şi New Orleans Pelicans (reprezentată de echipa Liceului Teoretic „David Voniga” Giroc), şi cele două câştigătoare ale play-off-ului Conferinţei de Est, Chicago Bulls (reprezentată de echipa Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca) şi Indiana Pacers (reprezentată de echipa Şcolii Gimnaziale “Ioan Bob” 1 Cluj-Napoca). La fel ca la ediţiile precedente, evenimentul găzduit astăzi şi mâine de sala „Constantin Jude” din Timişoara se va bucura de o asistenţă numeroasă, de la părinţi, rude, colegi şi fani ai sportului de sub panouri, până la numeroase personalităţi din baschetul românesc şi nu numai.

Programul meciurilor de la sala „Constantin Jude” este următorul: astăzi – Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans (ora 17, finala Conferinţei de Vest), Chicago Bulls – Indiana Pacers (ora 18,30, finala Conferinţei de Est); mâine – finala mică (ora 10), finala mare (ora 11,30).

Va fi prezent în calitate de ambasador al baschetului românesc şi Gheorghe Mureşan, pivotul român care a adunat multe sezoane în NBA şi care va fi cu siguranţă un „magnet” pentru toţi participanţii. Alături de „Big Ghiţă” vor fi prezenţi reprezentanţi ai Federaţiei Române de Baschet – preşedintele Carmen Tocală, vicepreşedintele Mircea Cristescu, managerul general Cătălin Burlacu, directorul ligilor naţionale, Marius Toma, şi reprezentanţi locali, printre care se numără antrenorul Dragan Petricevic, directorul Conferinţei de Vest. Jr. NBA League Romania este o competiţie derulată sub patronajul NBA cu echipe formate din elevi ai şcolilor generale (clasele I-IV) din judeţele Cluj şi Timiş, şi este organizată de Federaţia Română de Baschet, prin Asociaţia Judeţeană de Baschet Cluj şi Asociaţia Judeţeană de Baschet Timiş, cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene Cluj şi Timiş, având ca parteneri oficiali pe Ohma by winsedswiss şi Banca Transilvania.

Coordonatorul Jr. NBA League România este fostul internaţional Mircea Cristescu, vicepreşedinte al Federaţiei Române de Baschet, directorul Jr. NBA League România Western Conference este Dragan Petricevic, iar directorul Jr. NBA League România Eastern Conference este Amalia Marchis, arbitru FIBA.

Obiectivele orgănizarii Jr. NBA League România sunt următoarele: dezvoltarea şi promovarea jocului de baschet şi încurajarea copiilor să participe la competiţiile de baschet printr-o primă experienţă sportivă pozitivă; educarea copiilor prin sport în general şi prin baschet în special; încurajarea valorilor Jr. NBA, cum ar fi munca în echipă, competitivitatea, respectul şi disciplina, formarea liderilor în cadrul grupului; promovarea ideii ca tinerii să aibă o viaţă sănătoasă şi să respecte regulile; posibilitatea de a deveni parte a unei comunităţi sănătoase şi stabile; atragerea unui public numeros de copii, alături de familii şi şcoli.

Pe lângă scopurile de educare prin sport şi de promovare a baschetului în şcoli, organizarea Jr. NBA League în Timiş şi Cluj este şi un bun prilej de promovare a celor două judeţe şi a şcolilor implicate.