Timișoara, Capitală Europeană a Culturii. Programul zilei de sâmbătă, 18 februarie.

17-19 februarie – un weekend intens, weekend-ul de deschidere a evenimentului TM 2023, cu peste 130 de evenimente distribuite în întregul oraș.

Iată programul zilei de sâmbătă, 18 februarie 2023:

09:00–15:00 – Universitatea de Vest din Timișoara

„Șahist Artist la UVT”, campionat și vernisaj

Acces gratuit

09:30–16:00 – Incuboxx

Timișoara e Culoare – Conferința regională „Educație prin cultură”

Rezervare

10:00–18:00 – Muzeul Național de Artă Timișoara

Victor Brauner: invenții și magie Vizită virtuală (galerie foto) Recomandat de Radio Timișoara Acces gratuit în acest weekend

10:00–19:00 – Piața Victoriei

Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara | o intervenție de MAIO Architects

Acces gratuit

10:00–17:00 – Experimentarium | Universitatea Politehnica Timișoara

XR Show | Spotlight Heritage Timișoara

Acces gratuit

10:00–22:00 – Casa de Cultură a Studenților

Ateliere ceramică, linogravură, soundboard; expoziție, concerte și performances

Acces gratuit

10:00–16:00 – Asociația Pietatea Bănățeană

Expoziție „Laboratoarele Memoriei”

Acces gratuit

10:30–11:00 – Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”

Chronic desire – Sete cronică | inaugurare expoziție în prezența artiștilor și curatorilor

Acces gratuit

11:00–12:30 – Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”

Dialog | Pomul cunoașterii e pluriversal: o discuție despre ecologie și șanse politice într-o lume schimbată – Mona Vătămanu & Florin Tudor, Ovidiu Țichindeleanu & Oana Mateescu

Acces gratuit

11:00–12:00 – Art Encounters

Tur ghidat în expoziția | „Simetric, niciodată identic” (EN)

Acces gratuit

11:00–21:00 –Casa Tineretului

Expoziția Arhiva Adrian Newell – Fragmente de istorie queer

Acces gratuit

11:00–14:00 – Uzina de Apă Industrială

Vizite ghidate, jocuri, atelier de lectură pentru copii (6-12 ani) cu scriitoarea Ramona Miza

Acces gratuit

11:00–14:00 – Stația de Tratare a Apei Urseni

Vizite ghidate, jocuri, atelier pentru copii/tineri cu scriitorul Robert Șerban Recomandat de Radio Timișoara

Acces gratuit

12:00–13:30 – Casa LOGS

Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

Rezervare

12:00–14:00 – MV sci-art Center

Tur ghidat | la MV sci-art

Acces gratuit

12:00–18:00 – Școala Gimnazială 30, cartier Soarelui

Artă murală și tururi ghidate

Acces gratuit

12:00–18:00 – Casa Tineretului

Together for Better – Community Fest: Spectacole Teatrul Senzorial; ateliere și dezbateri comunitare

Rezervare

12:00–19:00 – Casa Artelor

Lumea potrivit lui… Pasaje de istorie orală

Acces gratuit

12:45–13:15 – Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”

Performance sonor Borusiade

Rezervare

13:00–14:30 – Cinema Victoria

Filmul ne bucură la orice vârstă – animații europene inedite pentru copii

Acces cu bilet

13:00–20:00 – Indecis artist run space

Expoziție | Timpuri noi: Xenogeneze ale SF-ului

Acces gratuit

13:00–20:00 – Spațiul Minitremu

Minitremu 10+

Acces gratuit

13:00 – 20:00 – Bastionul Maria Theresia

RomaMoMa Library

13:00–21:00 – Ecoop în Piața Traian, cartier Fabric

Prezentări și dezbateri, ateliere practice și muzică ambientală „Artă & Artefacte: Sustenabilitate, Cooperație, Comunitate”

Acces gratuit

14:00–15:00 – Sala Barocă, Muzeul Național de Artă Timișoara Recomandat de Radio Timișoara

Lansare catalog | Victor Brauner: invenții și magie

14:00–14:45 – Palatul Ștefania

Chronic desire – Sete cronică | deschidere la Palatul Ștefania. Inaugurare în prezența artistelor, artiștilor și curatorilor

Acces gratuit

15:00–15:45 – Bastionul Maria Theresia

Chronic desire – Sete cronica | inaugurare Leonor Antunes, Susanna Jablonski & Santiago Mostyn

Acces gratuit

15:00–17:00 – Reciproc

Brunch | La pas: Gustul ca patrimoniu

Acces gratuit

15:00–19:00 – Casa Tineretului – Sala Rotundă

Atelier intensiv de dans | Hód Adrienn (HU)

Rezervare

15:00–16:30 – Cinema Victoria

Umor de peste Prut cu comunitatea studenților basarabeni

Acces gratuit

15:00–18:00 – Cartierul Soarelui

Concerte muzică clasică „The Pianos – From Music to Culture”

Acces gratuit

15:00–22:00 – OneTwo Taproom

Degustare de bere artizanală și muzică pe vinil cu Rekabu & Batz

Acces gratuit

15:00–21:00 – Pavilionul ISHO

Expoziție Liliana Mercioiu Popa – Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) și punctul (de vedere)

Acces gratuit

16:00–17:30 – Universitatea de Vest Timișoara – Aula Magna

Idei care schimbă lumea – Conferință Peter Sloterdijk

Acces gratuit

16:00–17:30 – Complexul Muzeal Arad, Sala Clio

Post educația. Pedagogii ale crizei

Acces gratuit

16:00–18:30 – Memorialul Revoluției

Spectacole de teatru „ieri și astăzi”

Acces gratuit

16:00–22:00 – Digital: Canvas Studio

Vizită atelier „Arta noilor media – perspective” – Întâlnire cu Sabina Suru, Andrei Tudose și Marius Jurca Recomandat de Radio Timișoara Acces gratuit

17:00–22:30 – Cinema Victoria

Filmul ne aduce împreună cu ceilalți cetățeni ai Europei – LUX Premiul Publicului 2023, cinci coproducții europene excepționale

Acces gratuit

17:00–19:30 – Centrul Reformat Noul Mileniu

Teatru | Orașul Paralel. Fabric

Acces cu bilet

17:00–18:00 – Art Encounters

Tur ghidat în expoziția „Simetric, niciodată identic” (RO)

Acces gratuit

17:00–18:30 – Cartier Dacia

Teatru cu păpuși gigant

Acces gratuit

17:00 – 19:00 – Muzeul Național de Artă Timișoara

Lansarea monografiei Paul Neagu Acces gratuit

17:00–06:00 – Escape Underground Hub

UnderTones – Street Art Gallery & petrecere de muzică electronică

Acces gratuit

16:00–18:00 – Complexul Muzeal Arad, Sala Clio

Expoziție: Pixels from a Future Past, CINETIc, UNARTE București

Acces gratuit

16:00 – Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Harap-Alb, adaptarea după povestea lui Ion Creangă Rezervare

18:00–19:30 – Asociația Aletheia

Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați Rezervare

18:00–18:30 – Podul de Fier din cartierul Iosefin

„Te aștept în Iosefin, la Podul de Fier” – instalație luminoasă ți flashmob dans

Acces gratuit

18:15–18:45 – Palatul Culturii – Fațadă

Proiecție Video | Ballet of the City – Jonas Denzel, Germania – Karlsruhe Unesco City of Media Arts

Acces gratuit

18:30–20:45 – Palatul Culturii

Concerte | EMAA & Jay-Jay Johanson

Acces cu bilet

18:00–21:00 – Complexul Muzeal Arad, Pinacoteca

kinema ikon | kimara

Acces gratuit

18:00 – FABER

Vernisaj | Bright Cityscapes: Oglindirea ecosistemului

Acces gratuit

19:00 – Piața Traian Night Light Acces gratuit

19:00–23:00 – Casa Tineretului – Sala de spectacole

Concert | Time to Rock

Acces gratuit

21:00–21:30 – Palatul Culturii (Fațadă)

Proiecție Video | Ballet of the City – Jonas Denzel, Germania – Karlsruhe Unesco City of Media Arts

Acces gratuit

21:00–04:00 – Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Dirty Disco cu Eugen Rădescu

Acces gratuit

21:00–04:00 – Facultatea de Mecanică

Carousel party – powered by Viață de Student

Acces gratuit

21:00–04:00 – Centrul de Robotică UPT

TakeOff Party – powered by Flight Festival

Acces gratuit

21:15–22:30 – Sinagoga din Cetate

Performance | Tarek Atoui

Rezervare

Reamintim, transportul în comun este gratuit pe toată durata weekendului 17 -19 februarie.