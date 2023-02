Patru rugbiști de la Timișoara, în lotul României pentru meciul cu Portugalia

Naționala de rugby a României întâlnește Portugalia, duminică, 19 februarie, în ultimul meci din Grupa B a Rugby Europe Championship. Partida are loc de la ora 17:00 (ora României), la Lisabona (Estadio do Restelo) și poate fi urmărită în direct pe Rugby Europe TV.

Doi jucători de la SCM USV Timișoara sunt în primul XV, flankerul Vlad Neculau și aripa Marius Simionescu. Acesta din urmă revine după accidentarea suferită în meciul de debut din Rugby Europe Championship 2023, cu Polonia, de la București.

Pe bancă vor fi pilierul Ciprian Chiriac și mijlocașul la grămadă Alin Conache, jucătorii noștri care în acea partidă cu Polonia au debutat sub tricolor, la seniori.

„Am venit mai repede cu o săptămână ca să ne adaptăm vremii de aici, terenului și fim cât mai ok pentru meciul de duminică. Toată lumea este conștientă că este partida cea mai dificilă, am avut o săptămâna foarte bună de pregătire, eu sper ca băieții să înțeleagă ce vrem de la acest meci și sperăm să facem o bucurie mare tuturor și să jucăm semifinala acasă”, a declarat Eugen Apjok, antrenorul României, via rugbyromania.ro.

Miza partidei este câștigarea locului I în Grupa B și evitarea unei confruntări cu Georgia, în semifinale, acolo unde ambele formații sunt deja calificate.

Foto: rugbyromania.ro