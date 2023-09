“The future city of tomorrow” – competiție spectaculoasă susținută de echipele de robotică aflate în sesiunea demonstrativă din cadrul UVT Open Robotics Intelligent Grid (foto).

Cea de-a 5-a ediție a Taberei de Robotică UVT Open Robotics Intelligent Grid a avut loc în perioada 6-10 septembrie, având ca temă “The future city of tomorrow”. Evenimentul, realizat de UVT alături de echipa de robotică CSH din cadrul Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara, și-a desfășurat etapa finală printr-o sesiune demonstrativă publică, organizată la Iulius Mall, când fiecare echipă a susținut 6 meciuri.

În cadrul evenimentului au participat 18 echipe de robotică din România, în care au fost înscriși peste 150 de participanți și voluntari, un bilanț superior față de ediția de anul trecut a evenimentului, demonstrând o evoluție organică ascendentă a competiției, pe măsura interesului celor pasionați de robotică.

Proiect demarat în 2019 de UVT în colaborare cu echipa de robotică „Team CSH” a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Open Robotics Intelligent Grid s-a dezvoltat apoi ca eveniment anual, având participanți implicați din toată țara, cu parteneriate active din mediul privat și educațional preuniversitar.

Cu prilejul ediției 2023 a UVT Open Robotics Intelligent Grid, le mulțumim pentru implicare și deschidere partenerilor instituționali de proiect:

Parteneri strategici – Flex, Nokia, Iulius Town;

Partener Silver: Hamilton Central Europe;

Partener Bronze: Continental Automotive.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Echipele participante la cea de-a cincea ediție a UVT Open Robotics Intelligent Grid au susținut spectaculoase demonstrații cu roboți, dar, mai ales, și-au probat resursele de creativitate, inventivitate, cooperare și fair-play pe care le dețin. Pentru UVT este o onoare și o bucurie să participăm la organizarea acestei competiții creative, în care curiozitatea de azi îi conduce pe competitori către soluțiile viitorului. Mulțumim partenerilor acestei ediții, echipei de robotică CSH a Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara și companiilor care au participat la buna organizare a proiectului.”

În cadrul Ceremoniei de premiere, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara în această seară, a fost anunțată și tema pentru concursul internațional de robotică FIRST Tech Challenge, o competiție ce reprezintă un moment așteptat de toate echipele prezente. Tema din acest an a concursului FIRST Tech Challenge este „CENTERSTAGE”.