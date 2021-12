Tavan prăbușit la spitalul din Lugoj. A fost deschisă o anchetă

Tavanul a fost reabilitat în 2018 sau 2019, însă angajatii spitalului susțin că lucrările au fost făcute de mântuială. În urmă cu ceva vreme, un alt incident a avut loc la spitalul din Lugoj. O lampă s-a desprins și a lovit o asistentă în sala de operații.

Mai multe surse au declarat pentru Lugoj Info.ro ca incidentul a avut loc la spalatoria spitalului. Din fericire, in momentul in care bucata de mortar de cateva kilograme s-a desprins si a cazut, in spalatorie nu se afla nimeni. Descoperirea a fost facuta de angajati marti dimineata.

Tavanul spalatoriei a fost reabilitat in 2018 sau 2019, iar angajatii spitalului sustin ca au sesizat inca de atunci ca lucrarile au fost facute de mantuiala deoarece unele probleme la tavan au devenit vizibile imediat dupa finalizarea reabilitarii spalatoriei. Cu toate ca vechea conducere a spitalului a fost instiintata, problemele au fost trecute cu vederea. Cladirea care gazduieste spalatoria se afla in curtea spitalului din Lugoj.

„Am aflat acum că a căzut o bucată din tavanul spălătoriei Spitalului Municipal Lugoj. Vom trimite o echipă acolo să verifice ce s-a întâmplat, pe linia protecţiei în muncă. Din fericire, din informaţiile noastre, nu a fost nimeni rănit, pentru că incidentul a avut loc noaptea”, a declarat marţi, pentru Agerpres şeful ITM Timiş, Pavel Kasai.