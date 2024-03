Surprize în premieră la Târgul educațional al Colegiului Național ”C.D. Loga” din Timișoara

Continuând buna tradiție a Târgului ofertelor universitare, evenimentul organizat de mai bine de un deceniu de Colegiul Național ”C.D. Loga” din Timișoara a adus, în acest an, elemente de noutate pentru tinerii beneficiari.

Astfel, alături de cele patru instituții de învățământ superior de stat din municipiu – Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”, Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” – au fost prezenți, pentru prima dată, reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, ai Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și ai International University Fair.

Evenimentul, care, în acest an, a avut loc vineri, 15 martie, se adresează elevilor ”logani”, reunind paleta generoasă a ofertelor educaționale ale universităților, într-un singur loc.

Timp de câteva ore, elevii au avut posibilitatea de a interacționa cu reprezentanți ai facultăților, primind informații pe care, în alt context, nu le-ar fi putut obține atât de ușor sau într-un mod obiectiv.

”Astăzi, am organizat, ca în fiecare an, Târgul ofertelor universitare. Ideea aceasta ne-a venit în anul 2013, atunci când eram director adjunct. Universitățile doreau în permanență să-și prezinte oferta elevilor noștri, dar fiecare separat. Unii elevi erau interesați, alții, nu. Și am considerat că nu e eficient așa. Prin urmare, ne-am gândit să organizăm un astfel de târg, care s-a dovedit foarte util pentru elevii noștri, iar de atunci îl organizăm în fiecare an. Și în fiecare an, avem noutăți.

În primul an, l-am organizat exclusiv pentru elevii din clasa a XII-a, dar am constatat că mulți dintre ei erau deja hotărâți spre ce facultate să meargă. Anul următor, i-am adus și pe cei din clasele a XI-a, iar de doi ani, îi aducem și pe elevii din clasele a X-a. Aici, au ocazia să discute cu cadre didactice universitare, dar și cu studenți ai facultăților, în marea lor majoritate absolvenți ai Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga, primind, astfel, informația direct din linia întâi, nu din alte surse”, a explicat Violeta Bontilă, directorul Colegiului Național ”C.D. Loga” din Timișoara.

De la eveniment, n-a lipsit nici roboțelul Pepper, aflat în custodia Facultății de Matematică-Informatică a Universității de Vest, spre încântarea celor prezenți.

Totodată, elevii au aflat despre specializări mai puțin cunoscute în România, dar foarte căutate în Occident, biotehnologia fiind una dintre acestea.

”La Biotehnologii, avem programe atât în limba română, cât și în limba engleză. În România nu sunt atât de promovate biotehnologiile, dar ele au o aplicabilitate mare în diverse domenii. În Statele Unite, bugetul alocat biotehnologiilor este mai mare decât cel pentru IT”, a precizat Mirela Ahmadi, cadru didactic al Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara.

Elevii prezenți au apreciat că un astfel de eveniment reprezintă, într-adevăr, o oportunitate pentru ei.

”Știu deja la ce facultate o să merg, deci celelalte oferte nu m-au făcut să mă răzgândesc, dar mă bucur că am fost aici, pentru că așa am putut să aflu mai multe lucruri despre ceea ce mă interesează”, a afirmat una dintre eleve.