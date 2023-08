Spitalul CF Timișoara se modernizează. Ce spune managerul, conf. dr. Stela Iurciuc

Spitalul Căi Ferate (CF) Timișoara se află în plin proces de modernizare. Pe lângă dotarea cu aparatură modernă, sunt efectuate și lucrări de reparație a clădirii de pe Splaiul Tudor Vladimirescu.

„Achiziționarea de echipamente de ultimă generație a fost primul pas făcut în direcția modernizalării Spitalului Clinic CF Timișoara. Pe baza unor proiecte, am reușit să dotăm toate secțiile, dar și ambulatoriul unității sanitare cu aparatură nouă, ultraperformantă. Fie că vorbim de un computer tomograf sau de un videodermatoscop.

În paralel, ne-am propus să modernizăm și infrastructura hotelieră. Am schimbat acoperișul a două pavilioane, am refăcut ambulatoriul astfel încât numărul de cabinete medicale a crescut de la patru, în 2020, la treisprezece în prezent. Am renovat integral două demisoluri și, totodată, am început lucrările care să ducă la îmbunătățirea confortului pacienților. În 2020, doar două saloane din spital aveau baie proprie. Am inceput modernizarea cu secția de medicină internă, dar vom continua și cu celelalte secții din spital. Am reușit ca acum să ajungem la un număr de 13 saloane care au grup sanitar propriu.

Lucrările nu sunt ușor de făcut. Clădirile au peste o sută de ani vechime, trebuie deviate tevi, schimbate coloanele de apă-canal, și asta în condițiile în care activitatea pe secții și internările nu pot fi complet oprite. Se izolează zona unde se lucrează, astfel încât pacienții să nu fie afectați de șantiere. Mai mult, modernizarea trebuie făcută în așa fel încât să nu se reducă suprafața alocată, conform normativelor, fiecărui pat”, a spus conf. dr. Stela Iurciuc, manager Spitalul Clinic CF Timișoara.

Săptămâna aceasta au fost finalizate lucrările la două saloane care vor reveni în circuitul de internare.