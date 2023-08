Soția directorului de la “Louis Țurcanu” a fost prinsă de DNA Timișoara la patru ani după ce ziarul nostru a scris despre angajările încrucișate din familiile Adam și Aurelian.

Mărturisirile obținute de procurorii DNA de la subalternele celebrei Rodica Aurelian sunt binevenite, dar vin cam târziu. Corp de elită, așa cum se autodefinește, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara a așteptat să-i fie servite mură în gură probele de către noua administrație a Timișoarei, în 2021, pentru a reuși să întocmească un rechizitoriu care să reziste în instanță. Domnii și doamnele de la DNA Timișoara n-au mirosit atâția ani ce se întâmplă în primărie, în ciuda dezvăluirilor din presă, au stat la cutie și au așteptat să vadă dincotro bate vântul.

Cu doi ani înainte ca noul primar Dominic Fritz să înainteze către DNA Timișoara probele pe care le-a descoperit echipa sa în urma unor verificări efectuate la Serviciul Resurse Umane, ziarul nostru publica articolul intitulat “Unii șefi din instituțiile publice din Timișoara își angajează rudele între ei” (16 octombrie 2019). În material apărea, pe lângă inevitabila Rodica Aurelian, și una dintre cele două subordonate ale acesteia care au încheiat în această vară acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA Timișoara, ne referim la Elena Daniela Adam.

Iată câteva pasaje din articolul publicat acum patru ani: “Și mai avem să vă dezvăluim un serviciu contra serviciu executat după toate regulile artei, cu Rodica Aurelian la butoane. Conform informațiilor postate cu mânuța sa pe site-ul www.linkedin.com, fiul acesteia, Adorian Aurelian, lucrează din luna mai 2013 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii <Louis Țurcanu> Timișoara pe postul de <Internal Control Manager>. Spitalul de copii funcționează în subordinea autorităților locale – primăria și consiliul local -, astfel că n-are sens să mai discutăm despre influența exercitată de șefa Resurselor umane din Primăria Timișoara, Rodica Aurelian, în privința angajărilor făcute – desigur, în urma unor concursuri – de respectivul spital. Sigur, poate fi doar o nouă coincidență faptul că, după ce soțul Rodicăi Aurelian a fost angajat la o entitate patronată de autoritățile locale, DASMT, descoperim acum că fiul șefei din Primăria Timișoara a fost angajat în urmă cu șase ani și jumătate de o altă instituție aflată sub tutela municipalității, spitalul de copii. Dar oare tot coincidență poate fi catalogat și faptul că, la ora actuală, Daniela Adam, soția managerului Spitalului <Louis Țurcanu>, doctorul Ovidiu Adam, este subalterna… Rodicăi Aurelian, ocupând postul de consilier în cadrul Serviciului resurse umane din Primăria Timișoara? Din prima declarație de avere postată pe site-ul primăriei, în ianuarie 2016, reiese că Daniela Adam lucrase până atunci ca inginer, la Aquatim S.A., o altă entitate aflată sub tutela municipalității. Cum trecerea doamnei Adam de la postul de inginer la Aquatim la funcția de consilier la Resurse umane în primărie coroborată cu angajarea lui Adorian Aurelian la spitalul de copii pare mai degrabă o <inginerie> marca Rodica Aurelian decât o reconversie profesională, am încercat să aflăm cum vede întreaga situație managerul spitalului de copii, doctorul Ovidiu Adam”.

Cine este curios să afle explicațiile de-acum patru ani ale managerului Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” găsește articolul în arhiva online a ziarului. După ieșirea la iveală a detaliilor din culisele concursurilor fraudate în Primăria Timișoara, printre care și acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de soția sa, l-am interpelat, vineri, pe WhatsApp, pe medicul Ovidiu Adam. I-am trimis link-ul articolului publicat acum patru ani și i-am pus o singură întrebare: “Vă păstrați punctul de vedere referitor la angajarea lui Adorian Aurelian?”. Absolut previzibil, n-am primit nici un răspuns…

Revenind la cronologia evenimentelor, remarcăm că, dacă procurorii DNA s-ar fi sesizat din oficiu în urma articolului publicat de ziarul nostru în septembrie 2019, mafia angajărilor din Primăria Timișoara ar fi putut fi pusă sub acuzare cu câțiva ani mai devreme.

Și mai remarcăm ceva: la momentul la care subsemnatul scria cu subiect și predicat, cu nume și prenume, despre această mafie, Dominic Fritz dirija corul Timișoara Gospel Project, iar una dintre cele mai vocale useriste locale ridica un bloc pe o autorizație de extindere a unei case unifamiliale…