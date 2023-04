Soluție de compromis pentru termoficare. Problema Colterm, rezolvată parțial

Administratorul special al companiei de termoficare, Cristian Amza, a anunțat miercuri, 19 aprilie, că a strâns aproximativ 100 de milioane de lei și a demarat procedurile pentru achiziționarea certificatelor EUA, pentru emisii de gaze cu efect de seră.

Joi, 20 aprilie, consilierii locali au aprobat bilanțul termoenergetic pentru sistemul centralizat de încălzire din Timișoara, care cuprinde și calculul de determinare a pierderilor reale și tehnologice în sistemul local de transport și distribuție, pentru anul 2022.

Administratorul Colterm s-a achitat de sarcini

„Avem aproape 80 de milioane de lei în conturile Colterm. A făcut și primăria un efort suplimentar și a plătit inclusiv factura pentru subvențiile aferente lunii martie, în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei. Mai ne trebuie până în 20 de milioane maxim, în funcție de evoluția prețurilor certificatelor, pentru a le putea cumpăra pe toate.

Am început procedura de achiziție printr-un broker, încercăm să marketăm prețul cel mai bun pentru certificate. La 200 de mii de certificate, și un euro dacă economisim, înseamnă 200 de mii de lei. Nu ne grăbim să luăm primele de pe piață, ci încercăm să luăm prețul cel mai mic. Vineri vom ști exact cât putem cumpăra săptămâna aceasta”, a declarat, miercuri, Cristian Amza, administratorul special al Colterm.

Joi, Consiliul Local Timișoara s-a întrunit și a votat proiectul de hotărâre privind „Bilanțul real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 2022” dar și documentația referitoare la ”Pierderile de energie termică – reale și tehnologice, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara, aferente anului 2022”.

În contextul dezbaterii acestui bilanț, primarul Dominic Fritz a menționat că producția de agent termic ar putea fi separată de distribuție, în ideea în care Colterm să se ocupe doar de partea de producție, iar distribuția să cadă în sarcina municipalității. Proiectul a trecut cu 21 de voturi pentru.

Concurs pe asumarea meritelor

Chiar dacă administratorul special al Colterm a informat încă de miercuri că a demarat cumpărarea certificatelor verzi, primarul Dominic Fritz, a ținut să anunțe, în cadrul ședinței extraordinare convocată joi de CLT, că societatea de termoficare a reușit să cumpere jumătate din certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Se așteaptă ca până săptămâna viitoare să cumpere și cealaltă parte. Conform declarației primarului, acest lucru a fost posibil și pentru că Primăria și-a plătit la timp toate subvențiile până la această dată. Cu alte cuvinte, primăria s-a achitat de o obligație legală.

„După cum știți, de câteva luni există această discuție despre cum poate compania noastră de termoficare să cumpere certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Mă bucur să vă anunț că până azi dimineață, Colterm a reușit să cumpere peste jumătate din acestea. Ne așteptăm ca până săptămâna viitoare să cumpere și cealaltă parte.

Asta a fost posibil pentru că Primăria și-a plătit la timp toate subvențiile până la această dată. Asta înseamnă o sumă de aproape 1 milion de lei pe zi de la începutul anului, adică 86 de milioane de lei. Mereu am spus ca dacă Colterm are un preț corect, dacă nu mai este sugrumat de datorii istorice, dacă Primăria este un partener de nădejde, care face plățile la timp – și dacă Colterm are un management performant, atunci trebuie să rezolve această chestiune.

Mă bucur că aceste patru criterii au fost îndeplinite. Soluții se găsesc cu seriozitate și pragmatism, nu cu isterie. Nu înseamnă că toate problemele sunt rezolvate. Spre surprinderea mea, pierderile la nivel procentual au crescut, deși am schimbat o parte importantă din rețeaua primară și asta ridică niște semne de întrebare”, a spus, în ședința de joi, primarul Dominic Fritz.

Conform informațiilor din bilanț, sistemul centralizat de încălzire din Timișoara se confruntă cu probleme precum încărcarea redusă a echipamentelor sau pierderi de căldură în rețea.

Pe rețeaua de transport, pierderile reale sunt mai mari decât cele tehnologice cu aproximativ 100%, și asta din cauza izolației termice, care este învechită și deteriorată, dar și din cauză că sistemul funcționează sub capacitatea proiectată.

Pe rețeaua de distribuție, diferența dintre pierderile reale și cele tehnologice este și mai mare, ajungând la 190% pe rețelele racordate la centralele termice de cartier. Cauza o reprezintă supradimensionarea sistemului, o situație care a apărut în urma debranșării unui număr mare de abonați Colterm.

28 aprilie, ultimul termen

Administrația timișoreană și reprezentanții Colterm trebuie să găsească foarte rapid banii pentru restul certificatelor verzi, până la sfârșitul lunii aprilie 2023. Banii sunt necesari pentru ca societatea de termoficare să cumpere numărul total al certificatelor de poluare aferente anului 2022.

Efortul financiar făcut de compania aflată în insolvență a fost recunoscut chiar și de către primarul Dominic Fritz. El a spus că societatea Colterm a reușit să cumpere deja peste jumătate din certificatele necesare și că se așteaptă ca până săptămâna viitoare să se cumpere și cealaltă parte. Fritz a subliniat că cea mai mai importantă parte din suma necesară, 80 de milioane, a însemnat economii făcute de conducerea Colterm, inclusiv prin obținerea de amânări la plata către unii furnizori, la care se adaugă subvenția achitată de primărie la zi și o parte din pierderile tehnologice înregistrate în 2022.

„Săptămâna trecută am făcut o adresă către primărie, în care am cerut și o plată din bilanțul energetic, în valoare de 22 de milioane de lei. Dacă se aprobă, atunci putem să luăm săptămâna viitoare toate certificatele. Până marți (25 aprilie -n.r.) trebuie să avem banii în cont. Procedura de achiziție durează cam 2 zile, termenul este 30 aprilie, dar pică în weekend, deci până în data de 28 aprilie trebuie să avem certificatele cumpărate”, a mai declarat miercuri, 19 aprilie, Cristian Amza, administratorul special al Colterm.

Până la sfârșitul lunii aprilie, Colterm trebuie să cumpere cele 227.000 de certificate de poluare aferente anului 2022. În cazul în care nu vor fi achiziționate în totalitate, compania de termoficare riscă sa primească cea de-a treia amendă din partea Administrației Fondului de Mediu, ceea ce ar însemna și intrarea în faliment.