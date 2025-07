Simonis critică oprirea haotică a unor programe de investiții, care atrage subdezvoltare și dezechilibru între urban și rural

Președintele CJ Timiș a discutat cu factorii naționali de decizie suspendarea unor proiecte de infrastructură care trebuiau finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”.

El a declarat miercuri, 23 iulie 2025, la Timișoara că oprirea haotică a acestor investiții, aflate în diverse faze, va genera un regres în dezvoltarea unor orașe și mai ales comune, pierderea de bani europeni dar și punerea în dificultate a companiilor care se ocupă de aceste lucrări.

“Guvernul României are obligația să permită Consiliului Județean, Companiei Naționale de Investiții să înceapă lucrarea de la noul stadion din banii autorităților locale de județul Timiș, urmând ca după aceea să preia continuare acestor lucrări.

În ceea ce privește celelalte proiecte anunțate deja de către Guvern că ar putea fi suspendate, vreau să vă spun că în ceea ce privește Consiliul Județean Timiș, proiectele pe Anghel Saligny sunt cinci în acest moment, în diferite stadii de derulare.

Niciunul nu este peste 80% astfel încât să poată continua. Niciunul. Așa le-am moștenit. Am mișcat cât de repede am putut, dar n-am ajuns cu niciunul la 80%. Prin urmare, toate aceste cinci proiecte ar trebui suspendate pe baza acestei hotărâri, dorințe a Guvernului României.

Înțeleg nevoia de a eficientiza cheltuielile, de a restructura, de a colecta mai bine banii la stat, de a prioritiza aceste investiții și, mai ales, de a elimina sinecurile și pensiile speciale nesimțite.

Dar aceste economii să știți că făcute haotic, birocratic, în spatele unui birou, fără să te uiți în teren la fiecare situație în parte, luat o decizie care…așa…se aplică peste tot, unitar, să știți că nu așa se face economie, ba dimpotrivă.

Și am vrut să le explic de ce, în ceea ce privește clădirile care sunt deja acoperite, acestea pot fi suspendate un an de zile, pentru că nu se întâmplă nimic.

Dacă în ceea ce privește lucrările care n-au început, ele pot fi suspendate, mă rog, poate fi amânată începere acestora cu 12 luni, pentru că nu se întâmplă nimic.

Însă acolo unde ai făcut șanțuri pentru canalizare, pentru apă, pentru rețele de gaze, unde ai pus piatra pentru a turna următorul sau primul strat de asfalt, suspendarea cu 12 luni a acestor programe înseamnă că practic o iei de la zero după 12 luni.

Aproape toate investițiile făcute în acești ani de zile sunt aruncate la gunoi, dacă nu sunt conservate într-un fel, țeava băgată într-un canal, șanțul neacoperit, nefiind racordată la un sistem de canalizare, nu face decât să nu mai găsești nimic acolo peste un an de zile.

Nu mai spun faptul că societățile care au contracte cu primăriile, cu consilii județene pentru a executa aceste lucrări vor da în judecată autoritățile locale și vor câștiga și finanțarea proiectului și penalități anii viitori, pentru că și-au dozat companiile, societățile, în funcție de contractele pe care le-au avut și e normal ca instanța să le dea dreptate.

Nu facem decât să adâncim decalaje între rural și urban. Prin această decizie nu facem decât să cheltuim mai mulți bani anii viitori pentru a continua aceste investiții.

Vom aduce subdezvoltare după ce am crescut taxele, după ce Guvernul României a crescut taxele în România și a încetinit motorul economiei.

Oprirea investițiilor haotic nu face decât să oprească și al 2-lea motor, dacă doriți, al economiei românești. Atât de necesar este ca acest motor să funcționeze pentru a putea scoate România din această situație. Repet, înțelegem nevoia și constrângerile bugetare.

Cred că pot fi anumite investiții suspendate, unele amânate. Cred că trebuie să umblăm mai mult la sinecuri, la pensii nesimțite, la indemnizații absurde la companii de stat care au pierderi și mai puțin la investiții.

Noi am făcut disponibilizări și am făcut reformă în județul Timiș, la consiliul județean, dar n-am făcut reformă în timp ce am oprit investiții. Am făcut reforme tocmai pentru a avea bani de investiții, tocmai pentru a duce noi investiții și a implementa noi investiții în Timiș”, a explicat președintele CJ Timiș.

Blocarea programului Anghel Saligny duce implicit la pierderea de fonduri europene

El a criticat decizia guvernului de a suspenda finanțările prin programul național Anghel Saligny și a demonstrat că acest blocaj duce implicit și la pierderea fondurilor europene prin PNRR, din cauză că multe proiecte din cele două programe de finanțare sunt interconectate, iar blocarea unuia duce la un efect de blocaje în cascadă.

“Există în Timiș, probabil în toată țara, proiecte din fonduri europene interconectate, conectate cu finanțări pe programul Anghel Saligny.

Consiliul Județean Timiș are un drum, se numește Drumul Județean 684 de la Luncani până în Caraș-Severin, are lotul unu și lotul doi finanțat prin fonduri europene, pe ADR Vest, 50 de milioane de euro. Continuarea acestui drum este un alt program prin Anghel Saligny, cu finanțare de 29 de milioane de lei, în faza de licitație, urma să-l publicăm licitație.

Nefinalizarea tronsonului pe Anghel Saligny atrage după sine și pierderea finanțării de 50 de milioane de euro pentru celălalt proiect european. Sunt localități în Timiș care au rețele de apă și de canalizare pe PNRR, deci fonduri europene care sunt și ele conectate cu rețele de apă și canal pe Anghel Saligny. Pierderea finanțării, suspendarea finanțării pe Anghel Saligny aduce după sine pierderea finanțării pe PNRR.

Deci nu doar că nu aducem investiții, nu doar că nu implementăm aceste investiții, nu doar că suspendăm lucrări ca să le găsim anul viitor mult mai în urmă decât le-am lăsat și să luăm de la capăt, dar pierdem și bani europeni prin aceste proiecte.

De aceea, vă spun, sunt conștient de nevoia de a elimina anumite investiții, de a prioritiza, de a economisi bani, dar acest lucru trebuie făcut cap.

Nu sacrificând companiile, sacrificând economia României, sacrificând angajații acestor companii, pentru că în efect de cascadă, de boomerang, se va întoarce împotriva României și a bugetului României fiecare din aceste decizii absurde, luate, repet birocratic, din spatele unui birou, fără a avea capacitatea de a înțelege exact ce se întâmplă în fiecare județ și se întâmplă în economia reală din România”, a declarat Alfred Simonis.