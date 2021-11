Simona Noroc, designer: “În prezent trăim începutul celei de-a cincea revoluții industriale și anume: digitalizarea”

Când ți-ai descoperit pasiunea pentru design vestimentar? Totul a început ca o joacă în copilărie când aveam vreo 9 ani. Eram înnebunită după păpușile Barbie și mi se parea interesant să le fac haine. Fascinant era că încă de pe atunci am analizat hainele cu care veneau păpușile în cutie și am înțeles că trebuie să le fac hainele cu un croi. Mi se parea foarte natural să fac asta. Amintindu-mi aceste începuturi, îmi dau seama ca a fost mai mult talent nativ decât pasiune.

Care au fost primii pași în domeniu? Când aveam 14 ani eram elevă la Colgiul Bănățean, la Filologie. Cu toate că eram la un liceu de prestigiu, mama a observat că îmi placea să fac haine și a rugat-o pe prietena ei, tanti Ana, să mă primească în atelierul ei unde facea îmbrăcăminte după comandă (custom made). În fiecare vineri terminam orele la liceu la 12 și mergeam la gară să iau trenul către Carani, unde tanti Ana avea atelierul. De la ea am învățat aproape tot ce știu și îi sunt veșnic recunoscătoare pentru dăruirea cu care m-a învățat. După ce am învățat, am început să fac haine pentru mine și membrii familiei. Îmi amintesc că primul proiect în afara familiei au fost niște costume de dans pentru trupa Reflex pe care le-am făcut alături de domnul coregraf Marcel Botscheller.

Ai avut realizari ieșite din tipare, de exemplu o rochie din petale de trandafiri. Care este povestea acesteia? Prima rochie din petale naturale de trandafiri am făcut-o în 2014, împreună cu Anca Vlad. Povestea acestei rochii este foarte inspirațională și merită a fi spusă pentru a-i ajuta și pe alții să înțeleagă cum pot transforma o intâmplare nefericită într-o opera de artă. Anca a comandat de la un depozit foarte mulți trandafiri roșii columbieni de care avea nevoie pentru un eveniment. Trandafirii care i-au sosit au fost de o calitate foarte proastă și nu puteau fi folosiți pentru eveniment. Nu mai știu din ce motiv, Anca nu a putut să îi trimită înapoi și i-a venit ideea să facem o rochie din petalele acestora. M-a sunt seara și a spus să mă duc repede la ea să ne apucăm să o facem ca să nu se ofilească mai tare trandafirii. Ne-am întâlnit la o cafea și i-am făcut un desen rapid al ideii de design ce îmi venise în cap. Mi-am imaginat partea superioară a rochiei un corset în forma unui boboc de trandafir iar partea inferioară în forma unui trandafir deschis cu petalele în jos. Prin îmbinarea bobocului cu trandafirul matur în zona taliei am reușit să redăm o formă a infinitului mult iubită de maestrul Brâncuși care mereu ne-a inspirat și continua să ne inspire.

Care au fost cele mai frumoase sau deosebite alte realizări din domeniu? Multe au fost frumoase, dar cred că cele mai iubite de public au fost statuile vivante din flori și vegetație naturale realizate pentru Timfloralis 2019. A fost un proiect colaborativ în care am fost implicați artiști vestimentari, artiști florali, coregrafi, make-up artiști și artiști stradali. Rochia din licheni naturali purtată de una dintre statuile vivante va rezista încă vreo 10 ani, iar Primăria Timișoara a ales să o expună la Centrul Info unde poate fi admirată de vizitatori. Prin acest proiect am realizat cât de importantă este colaborarea și sincretismul artistic și cred că acest lucru a fost simțit și de public și de aceea au fost așa iubite și admirate.

Ai decis să lansezi cursuri de croitorie, cu un real succes. Cui se adreseaza ele și ce învață cei care participă? Cursurile de croitorie susținute de atelierul nostru sunt cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii și de cel al Educației. După cum bine știți, acum mai bine de 10 ani au fost desființate școlile de meserii și, pe lângă aceasta, meseriile au fost oarecum desconsiderate din moment ce au fost politicieni care au afirmat că cei care iau note de 4 și 5 să meragă la o scoală profesională sau de meserii. Eu i-aș întreba pe acei politicieni dacă le-ar plăcea ca lucrarea instalatorului pe care îl tocmește e bine să fie de nota 4 sau 5. De asemnea s-a creat un elitism fals după parerea mea în învățământul românesc. Am întâlnit probleme pe piața muncii și în învățământ și mi-am dorit să schimb mentalitatea și proastele obiceiuri. Am creat cursurile de croitorie în colaborare cu Școala de meserii a Evelinei Velciov, care se adresează tuturor oamenilor talentați și pasionați de a crea haine și care au absolvit opt clase, indiferent că au fost de nota 5 sau 10 la școală. Pentru unii poate fi o simplă calificare într-o meserie și dobândirea cunoștințelor necesare practicării acelei meserii, iar pentru alții poate fi o reconversie profesională care alături de profesia deținută anterior poate oferi persoanelor o dezvoltare transdisciplinară pentru o mai o mai bună înțelegere a lumii în care trăim și de ce nu pentru performanță în cadrul companiilor sau în antreprenoriat.

Crezi că prin aceste cursuri și prin creațiile tale oamenii vor descoperi că pot purta altceva față de ce oferă brand-urile prezente, de exemplu, în mall-uri? Cred mai mult de atât. Cred că prin prin creațiile noastre și prin școala noastră vom schimba lumea și îndrăznesc să cred că vom schimba toată industria de îmbrăcăminte cunoscută în prezent care este mult bazată pe consumerism. Vom crea haine și învățământ sustenabil și, dacă în prezent nevoia este fals creată în piată prin marketing mincinos și agresiv, noi vom colabora cu clienții pentru utilizarea responsabilă a resurselor, pentru identificarea exactă a nevoilor și satisfacerea acestora în mod responsabil. Vă vom ține la curent când vom lansa noua modalitate de a te îmbrăca a viitorului. Cât de greu este să treci, în această afacere, prin pandemie? La început a fost foarte greu, dar acum ne-am dezvoltat o strategie de a funcționa în condiții de pandemie. Pentru mine pandemia a fost una dintre cele mai bune lecții de viață pe care le-am primit vreodată. Pandemia mi-a dezvoltat și mai mult creativitatea și curajul și am înțeles că acestea vin din același loc din care vine energia care dă viață. În atelierul nostru realizăm îmbrăcăminte de lux iar în condiții de criză cheltuielile de lux sunt primele cheltuieli la care oamenii renunță. Ne-am adaptat repede acestor vremuri și am oferit clienților noștri și servicii de reparații și modificare a ținutelor de lux pe care aceștia deja le achiziționaseră de la noi sau alte brand-uri de lux. Prin oferirea acestor servicii am observat că activitatea noastră a devenit mai sustenabilă și am decis să mergem și mai mult în direcția dezvoltării de produse sustenabile. Sunt convinsă că vom trece cu bine și că afacerea noastră va deveni mai puternică după această grea încercare a pandemiei.

Ce diferență există între croitoria clasică, pe care mulți oameni o știu, atunci când duceau modele preluate din reviste de modă și ceea ce ar trebui să fie o relație client- designer la ora actuală? Eu aș dori să subliniez în primul rând o legătură foarte puternică între croitori și designeri, gen ca rudenia de gradul întâi, decât să spun că unul e mai bun ca altul și să alimentez veșnica polemică dintre croitori și designeri. Croitorii sunt părinții designerilor. Conceptul de creator de modă despre al cărui nume să aflăm și să fim mândri că-i purtăm creația a apărut relativ recent în istoria noastră și anume odată cu Charles Frederick Worth pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu prima revoluție industrială. Celebrii croitori de pe Savile Row din Londra au început să activeze încă de la începutul secolului al 18-lea.

Analizând puțin istoria ne dăm sema despre „gradul de rudenie” menționat anterior. Și în prezent există croitori, chiar și designeri, care reușesc să realizeze modele de pe Pinterest și oamenii apelează la serviciile acestora. Este normal să ai un astfel de parcurs, gen să te inspiri de la marile case de modă până reușești să ajungi un designer de succes. Un designer/creator de modă de succes reușește să aducă în piață propria linie, propria originalitate. În prezent trăim începutul celei de-a cincea revoluții industriale și anume: digitalizarea. Realația client-designer la ora actuală va fi profund marcată de această revoluție iar designerii zilelor noastre și designerii viitorului sunt și vor fi nevoiți să se folosească de tehnologie, iar pentru asta trebuie să stăpânești atât meșteșugul cât și să ai o creativitate dezvoltată. Cu ajutorul tehnologiei relația client-designer în prezent și viitor este și va fi una de colaborare cu finalitatea obținerii unui articol vestimentar de calitate pe care clientul să îl iubească, să îl aprecieze și să îl poarte o perioadă îndelungată, adică a unui unui produs sustenabil.