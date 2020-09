Șerdean Mugur Lucian, candidat independent la Primăria Timișoara: „Trăim într-un stat de tip mafiot din care toți oamenii onești sunt eliminați și înlocuiți cu marionete”

Odată cu descoperirea faptelor de corupție în administrația locală am căutat și solutii pentru a nu se mai perpetua aceste fapte penale. Din acest motiv faptele de corupție descoperite le-am adus la cunoștința tuturor instituțiilor de control din România. Așa am descoperit că orice sesizare făceam aceasta era pasată de la o instituție la alta până i se pierdea urma. Descoperind o complicitate între toate instituțiile din România, am decis să fac denunțuri penale ca o ultimă soluție pentru a stopa faptele de corupție ce zdruncină din temelii statul întreg. Am făcut 10 plângeri penale în urma faptelor grave de corupție descoperite de către mine ce au produs pagube financiare uriașe în bugetul local.

Mișcările de protest organizate în întreaga țară împotriva corupției m-au făcut să fiu încrezător că se dorește schimbarea sistemului ce a distrus moral și fizic această țară.

Doar că nu s-a întâmplat nimic, multe denunțuri se plimbă prin birouri după ani de zile de la înregistrarea lor și cele mai multe au fost aruncate la coșul de gunoi.

După ani de muncă și studiu legat de administrația locală am ajuns să fiu convins că trăim într-un stat de tip mafiot din care toți oamenii onești sunt eliminați și înlocuiți cu marionete.

Și astfel, după șirul nesfârșit de dezamăgiri am ajuns la concluzia că singura șansă pentru a opri pandemia de corupție din administrație a fost să chem la Comisia de Disciplină toți funcționarii ce au produs pagube financiare fiind responsabili de proasta administrare a bugetelor locale conform rapoartelor de audit ale Curții de Conturi.

Doar că am constatat o problemă deosebit de gravă, comisia de disciplină din primărie era din start ilegal constituită iar membrii ei nu erau nicicare integri. Doar la o mică căutare pe Google, articolele de presă dezvăluiau în cascadă diverse fapte de natură penală în care au fost implicați aproape toți membrii comisiei de disciplină. Sesizările trimise acestei comisii de disciplină ilegal constituite au fost clasate și toate au avut același răspuns indiferent de câte dovezi prezentam în acuzarea funcționarilor reclamați. Concluziile au fost că eu nu am cum să fiu parte vătămată în sesizare pentru că nu reprezint vreun ONG și doi că sesizările semnalate de către mine au depășit termenul de un an și jumătate de la săvârșirea faptelor incriminate în Rapoartele de Audit ale Curții de Conturi. Așa am descoperit după 4 ani de studii asupra administrației locale, după 1000 de sesizări și petiții, după 50 de procese împotriva primăriei și după 10 denunțuri penale că funcționari din Curtea de Conturi în realitate protejează pe toți cei ce fraudează bugetele locale. Poate vă întrebați cum de am ajuns la această concluzie? Simplu, Curtea de Conturi nu mi-a mai trimis niciun raport de audit actual, invocând că ei așteaptă să valorifice informațiile culese, doar că trec anii și funcționarii Curții de Conturi se rătăcesc pe culoarele justiției și comit aceleași erori în fiecare an iar în final nimeni nu mai e obligat să răspundă pentru prejudiciile produse. Văzând că Comisia de Disciplină din primărie, total ilegal constituită dar și imorală, mi-a clasat orice plângere îndreptată împotriva funcționarilor corupți, am decis să merg mai departe și am depus o sesizare la Prefectură împotriva secretarului Primăriei care până la urmă e responsabil de activitatea tuturor funcționarilor din primărie. În mod cert, această Comisie de Disciplină din Prefectură a funcționat anul trecut deoarece sceretarul Primăriei în 2019 a fost schimbat în urmă sesizării mele și sper că același lucru să se întâmple și anul acesta iar noul secretar ce va fi investit să înțeleagă că eu voi fi prezent și după 28 septembrie și voi condamna, din nou, orice încălcare a legilor în administrația locală.

