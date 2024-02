Sare pe rană. SCM Politehnica Timișoara, învinsă pe teren propriu

SCM Politehnica Timișoara a pierdut și meciul din etapa a 17-a a Ligii Naționale de handbal masculin.

Echipa antrenată de Mihai Rohozneanu s-a înclinat vineri seară cu scorul de 34-30 (14-16), pe teren propriu, în fața grupării CSU Suceava.

Alb-violeții au avut în spate galeria și o sală aproape plină, dar nu au reușit să repete victoria din precedentul meci disputat în fața publicului bănățean, cel cu CSM Bacău.

Poliștii au plătit tribut debusolării din startul reprizei secunde și unei porți care nu a ținut ca în alte dăți.

Sucevenii s-au desprins după start la 4-2, dar gazdele au întors repede, 5-4, și au intrat în avantaj la pauză: 16-14.

Ceea ce a urmat imediat după perioada de odihnă a fost cheia câștigării meciului.

CSM Suceava a izbutit un parțial de 11-3 în primele 11 minute din repriza secundă.

După 25-19 în minutul 41 a mai fost o apropiere la două goluri spre final, 28-30.

Timpul scurt rămas și câteva decizii discutabile ale arbitrilor clujeni Ioan Barbu și Gabriel Badiu au făcut ca rezultatul să nu mai poată fi întors.

Marcatorii grupării bănățene au fost următorii: Pribanic – 6g, Sadoveac – 6g, Moldovan – 5g, Cîmpan – 5g, Trif – 3g, Bran – 2g, Szabo – 1g, Baican – 1g, Marjanovici 1g. Portarii: Stojkovic – 5 parade din 30 de aruncări, Lazăr 2/11.

Principalul realizator al învingătoarei din nord-estul țării a fost Gavriloaia – 10g.

„Am început inexplicabil de rău a doua repriză. Am luat acele goluri din poartă în poartă, care ne-au turnat plumb în picioare. De acolo, am alergat după ei, dar nu am mai reușit să-i ajungem”, a declarat jucătorul polist Sabin Ignat.

„Nu am fost destul de concentrați. Golurile acelea pe care le-am primit relativ ușor ne-au turnat plumb în picioare. Asta i-a făcut pe ei să joace mult mai relaxat și pe noi să intrăm într-o oarecare panică și disperare de a găsi cât mai repede soluții.

Îmi pare rău de situație!

Fac tot și voi face tot ce ține de mine, atât timp cât sunt aici.

Îmi pare rău de suporteri, de băieți, de mine, dar din păcate nu reușim să ne adunăm.

După meciul bun cu Bacăul am avut impresia că putem mai mult, însă au venit două dușuri reci. Acum nivelul nostru de încredere este mai jos, pentru că în principiu eram o echipă care acasă aduna puncte.

Acum nici acasă cu Suceava nu am reușit!”, a spus, la rândul său, antrenorul Mihai Rohozneanu.