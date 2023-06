Sala „Constantin Jude” intră în modernizare și autorizare la incendiu

Licitația pentru „Execuție lucrări de conformare pentru obținerea autorizației de siguranță la incendii, la Sala „Constantin Jude” s-a încheiat, a anunțat viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără, joi, 15 iunie 2023.

Se dă drumul lucrărilor

Astfel, municipalitatea are acum o ofertă care va fi evaluată în următoarea perioadă, astfel încât imediat după semnarea contractului să treacă la efectuarea lucrărilor.

“Este o etapă importantă pentru că în momentul de față sunt probleme grave și există și măsuri de la Curtea de Conturi în acest sens, dar lucrurile vor intra în legalitate.

Am încercat la început de an să avem buget și am susținut bugetarea anumitor proiecte astfel încât să putem reda o altă față infrastructurii sportului timișorean. Mă voi ține de promisiune, iar împreună cu echipa de muncă vom continua să respectăm cele asumate prin buget.

Mai mult decât atât, chiar la Sala ”Constantin Jude” vor mai fi efectuate și alte lucrări de îmbunătățire a condițiilor de joc, dar și în ceea ce îi privește pe spectatori. Vom face aceste lucrări pe etape pentru că nu ne permitem să blocăm sportul timișorean în condițiile în care este singura sală de jocuri”, a anunțat, într-un mesaj pe Facebook, viceprimarul Cosmin Tabără.

Pe 8 mai 2023, edilul anunța că urmează să fie făcute lucrări în valoare de peste 500 de mii de euro. Acestea cuprind o serie de intervenții și schimbări complexe, printre care sunt adăugarea unei căi de acces pentru asigurarea posibilității de evacuare de pe fațada laterală dreapta, schimbarea ușilor existente cu uși cu bară de siguranță, corespunzătoare situațiilor de urgență, termoprotecție aplicată structurii metalice de susținere a acoperișului pentru rezistență de 45’, adăugarea a două rampe betonate și unei platforme elevatoare pentru persoane cu dizabilități.

Alte lucrări ce vor fi executate sunt dispunerea numărului necesar de hidranți interiori cu două jeturi simultane pentru acoperirea suprafeței totale a spațiului, asigurarea debitului de apă necesar hidranților prin propunerea unui grup de pompare prevăzut cu un rezervor de apa de 20 mc și scoaterea grilelor de la intrare pentru realizarea defluirii și dispunerea turnicheților și a gardurilor mobile.

Procedura de achiziție a demarat în aprilie 2023

În anul 2016, au fost modificate o serie de acte normative referitoare la avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu.

Lucrările efectuate la sală, anterior modificărilor acestor norme legislative, au prevăzut o serie de îmbunătățiri, cum ar fi scara exterioară, întocmirea unui scenariu de evacuare și intervenție în caz de incendiu, proiecte de instalații de semnalizare și detecție la incendiu, hidranți interiori și exteriori, instalații de iluminat de siguranță, bazine pentru rezervă intangibilă de apă, inclusiv verificări proiecte pe specialități.

În anul 2020, a fost realizat proiectul de către SC Paul Consulting SSM SU SRL, deoarece sala funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, iar ISU Banat a constatat, la fiecare control, că este nevoie de a se conforma prevederilor legale, pentru siguranța publicului, a cetățenilor în general.

Până la realizarea noii săli polivalente, dar și după aceea, Sala “Constantin Jude” reprezintă și va reprezenta locul desfășurării evenimentelor sportive, dar și locul de întâlnire al tineretului la diverse evenimente, spectacole, motiv pentru care este imperios necesar ca administratorii să o păstreze într-o stare de funcțiune cât mai bună.

“Este doar un prim pas în acest proces de mentenanță și modernizare. În viitorul apropiat voi insista, împreună cu colegii de la Serviciul Baze Sportive, pentru modernizarea sistemului de iluminat și trecerea la unul pe led, schimbarea suprafeței de joc cu una modernă, refacerea acoperișului și a fațadei, implicit și a sistemului de alimentare cu energie solară. În ce privește acoperișul și fațada, există un proiect mai vechi, dar care trebuie puțin actualizat și aduse câteva clarificări. Dar pe aceste teme voi reveni cu informații”, anunța, pe 19 aprilie 2023, Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei.

Documentația există din 2021

Suma maximă oferită este de 2,35 milioane de lei, cu TVA, pentru un contract cu o durată de 12 luni. Ofertele sunt așteptate până în 7 iunie. Sala Olimpia nu are din 2015 autorizație de securitate la incendiu. În acel an, înainte de meciurile de la Eurobasket, au fost făcute lucrări pe partea opusă tribunei mari și, potrivit legii, este nevoie de reautorizarea întregii clădiri, lucru care urmează să se realizeze în cel mai scurt timp.

Consilierii locali au aprobat încă din 2021 „documentația pentru avizare/autorizare siguranță la incendiu”. Valoarea estimată a lucrărilor era, la acea vreme, de 2,685 milioane de lei, cu TVA, din care 1,9 milioane, construcții + montaj.

„Intervențiile propuse nu presupun modificări majore asupra clădirii, plastica arhitecturală și funcționalul fiind păstrate în totalitate. Singura modificare adusă arhitecturii vizează crearea unei căi de evacuare suplimentare, pe fațada laterală dreapta. Astfel, se va monta o ușă cu dimensiunea de 2,20 x 2,10m, cu bare de siguranță, ceea ce presupune și realizarea unei alei pavate cu beton. Accesele existente și natura lor se păstrează intacte, conform celor menționate anterior”, este stipulat în nota de fundamentare a proiectului.