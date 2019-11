S-a stins din viață scriitorul și jurnalistul Ion Arieșanu, la vârsta de 89 de ani

Ion Ariesanu a fost redactor la ziarul Drapelul rosu si redactor-sef al revistei Orizont. El a scris 15 volume de proză, în care se regăsesc personaje și întâmplări din Timișoara. S-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.

Ion Ariesanu s-a nascut in data de 8 septembrie 1930, in orasul Ocna Mures, judetul Alba. A absolvit Liceul „Mihai Viteazul” din Turda, in 1951, apoi Facultatea de Filologie din Cluj (1955). Dupa o scurta cariera didactica universitara (1955-1957) in acelasi oras, se dedica activitatii in presa, fiind redactor la „Drapelul rosu”, apoi, vreme de peste 25 de ani, redactor si redactor-sef la revista „Orizont”.

Colaboreaza cu proza si cu reportaje la „Orizont”, „Steaua”, „Familia”, „Luceafarul” si „Romania literara”.

A publicat volumele : Anii adolescenţei, proză scurtă, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1962; Trenul albastru, proză scurtă; Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965; Vară târzie, proză scurtă, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967; O complicată stare de fericire, roman, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, ed. a II-a Timişoara, Editura Facla, 1978; Vrajă, roman, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971; Primiţi puţină duioşie, reportaje, Timişoara, Editura Facla, 1972; Amintiri de pe planeta pământ, reportaje, Bucureşti, Editura Eminescu, 1973; Lumini peste Apuseni, reportaje, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974; Prietenul pe care îl caut pretutindeni, roman, Bucureşti, Editura Eminescu, 1975; Respiraţie liberă, reportaje literare, interviuri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1979; Lumină stranie, nuvele, Timişoara, Editura Facla, 1981; O pasăre în iarnă, roman, Timişoara, Editura Facla, 1986; Lumina de la capătul nopţii, roman, Timişoara, Editura Facla, 1987; Cei buni mor cei dintâi, roman, Timişoara, Editura Amarcord, 1998; Cruci de lemn, Timişoara, Editura Eubeea, 2001; Flacăra singuratică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004.