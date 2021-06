Ruben Lațcău: Termoficarea din Timișoara va trece printr-un proces masiv de „decăpușare” și eficientizare și sper ca în patru ani să fim un exemplu pentru întreaga țară

Consiliul Local Timișoara a aprobat varianta actualizată a Studiului de Fezabilitate (SF) pentru reabilitarea a 3.700 de metri de rețea primară de distribuție a energiei termice în oraș.

„Este doar una din piesele puzzle-ului de termoficare din Timișoara. Rezolvările pentru problemele sistemului de termoficare nu sunt simple și durează iar acest proces l-am început din acest an. Deja dăm drumul la cel de-al doilea proiect de reabilitare în șapte luni”, s-a lăudat viceprimarul Ruben Lațcău.

„În ianuarie am emis autorizația de construire și am început reabilitarea a 30 de kilometri de rețea primară și secundară, în felul acesta vrem să reducem pierderile de 50 de milioane de lei pe care rețeaua de transport și distribuție le produce în fiecare an. Vom veni cu mai multe vești pe tema aceasta în curând. Acum pregătim al doilea proiect de reabilitare, iar al treilea proiect este în lucru în primărie și se pregătește pentru finanțare europeană. Această retehnologizare vine deoarece încă din 2012, adică de aproape 10 ani, pierdem tot mai multă căldură pe conducte. Nu vrem să ne trezim în situația în care se află Bucureștiul în momentul de față și nu vrem să ajungem să tot punem petice peste rețeaua de termoficare”, a declarat Lațcău.

El explică, în continuare, ce pași se vor face pentru îmbunătățirea termoficării în Timișoara: „Vom scoate conductele vechi și vom pune în locul lor conducte noi și preizolate. Vom reduce din costurile pentru transport, vom reduce din costurile de mentenanță și vom asigura presiunea apei pe rețeaua primară. Este doar încă un pas spre a îmbunătăți calitatea vieții din Timișoara și în curând vor mai fi anunțate câteva proiecte majore legate de termoficare. După 10 ani de pierderi și devalizare, hoții de ieri se prefac azi în negustori cinstiți. Asta nu mai ține. Termoficarea din Timișoara va trece printr-un proces masiv de <<decăpușare>> și eficientizare și sunt sper ca în patru ani să fim un exemplu pentru întreaga țară”.