Rotary Club Timișoara organizează „Balul Florilor de Mai”

Rotary Club Timișoara organizează, în data de 6 mai 2023, începând cu ora 18, la Timișoara Convention Center, „Balul Florilor de Mai”. Evenimentul este o nouă oportunitate pentru rotarienii din Rotary Club Timișoara de a strânge fonduri pentru proiectele sociale, culturale, educative.

Balul nu este doar motivul bucuriei reîntâlnirilor cu prietenii, ci momentul ideal pentru a arăta preocupările, proiectele, și a dezvolta și stimula dorința de a dărui. A dărui și a ajuta, mai presus de noi înșine. Participanții la bal, la Timișoara Convention Center, se vor putea bucura de concertul-performance „Fantoma de la Operă” pe muzica lui Andrew Lloyd Webber. Dirijor: Andreas Schein, iar soliștii vor fi din cadrul Jarvis Musical Voices, deja bine-cunoscuți publicului timișorean.

În cei 29 de ani de la reînființarea clubului timișorean, adică din 1994 și până în prezent, membrii acestuia au strâns și donat milioane de euro pentru comunitate. Implicarea acestora în programul de responsabilitate socială va fi prezentată, desigur, în cadrul Balului Florilor de Mai. Lista proiectelor care vor fi finanțate inclusiv cu fondurile ce vor fi strânse în seara de 6 mai:

Proiecte în educație:

1. Performanța în satul bănățean (susținerea unor tineri dotați, dar cu posibilități materiale modeste, care merită susținere și integrare în școli bune)

2. Școala merge mai departe/ School must go on (proiect educațional de prevenire a abandonului școlar pentru școlile gimnaziale din mediul rural din județul Timiș);

3. Susținerea excelenței în educație – bursele Rotary (proiect tradițional), dedicat unor tineri merituoși din Timișoara

4. Cultura curățeniei (proiect pentru educarea comportamentului față de curățenia orașului);

5. Alege ceea ce ți se potrivește (proiect de orientare școlară și profesională).

Proiecte în social:

1. Cantina „Pentru Voi”, pentru susținerea Fundației „Pentru Voi”, dedicată persoanelor cu dizabilități intelectuale;

2. Refacerea infrastructurii „Fundației Timișoara 89”, dedicată persoanelor fără adăpost.

Proiectul pentru susținerea sănătății „Creează speranța pentru inima unui copil” – un proiect dedicat formării unui colectiv de chirurgie pediatrică, în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara.

Proiectul Cultural „Grusst mein Banat”, un alt deziderat al Clubului Rotary Timișoara, mai exact, susținerea punerii pe scena Operei Timișoara a spectacolului cu numele de mai sus, operetă scrisă de un compozitor bănățean, Emmerich Bartzer (1895 – 1961), ce a fost anulată de începerea celui de-a doilea război mondial. Acum, în anul Capitalei Europene a Culturii, 2023, proiectul își propune să aducă eleganța punerii în scenă a unei operete autentice, în premieră, la care vor fi lansate invitații în luna octombrie.