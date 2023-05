Rețeaua de intranet a celui mai mare spital din Timișoara a picat de două ori într-o săptămână

Rețeaua de intranet a Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT), de care depinde toată evidența pacienților, a clacat în seara zilei de luni, 22 mai, și și-a revenit abia a doua zi, în jurul orei 13,30.

Este a doua oară în câteva zile când se întâmplă acest lucru, un alt episod similar înregistrându-se în cursul dimineții de vineri, 19 mai, când, conform surselor noastre din interiorul spitalului, rețeaua de intranet a fost nefuncțională circa două ore.

Ce înseamnă, de fapt, acest lucru: nu se pot selecta analize pentru pacienți, nu se pot comanda medicamente, nu se pot programa investigații imagistice, nu se pot face internări și externări. Discuțiile de pe grupul de WhatsApp al Ambulatorului SCJUT sunt elocvente în acest sens.

SCJUT are, evident, și un Serviciu Informatică, responsabil inclusiv de rețeaua de intranet a spitalului, însă personalul este, din câte se pare, depășit de situație. Până la urmă, din moment ce nici măcar site-ul www.hosptm.ro nu este actualizat – de exemplu, la secțiunea Secțiile spitalului, găsim secții cu zero medici sau altele la care figurează medici de multă vreme pensionați -, căderea rețelei de intranet nici nu mai are darul de a mira. Așa se întâmplă când ai un șef la Serviciul Informatică notat cu 2 la evaluarea anuală…