Rectificare de buget la CJT. Află cine va primi bani în plus

Consiliul Județean Timiș a adoptat ieri o nouă măsură importantă, prin care direcționează fonduri către combaterea epidemiei generată de noul coronavirus. Nu au fost uitați nici elevii din școlile speciale, care vor beneficia de tablete pentru cursurile online. De asemenea, muzeele din subordine primesc finanțare pentru achiziționarea de materiale de protecție și dezinfecție, având în vedere că acestea își vor redeschide porțile pentru public după încheierea stării de urgență.

Astfel, 200.000 de lei din Fondul de rezervă al județului sunt alocate Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat, pentru achiziții de materiale și echipamente de protecție necesare combaterii epidemiei. De asemenea, bugetele Bibliotecii Județene „Sorin Titel” și ale celor trei muzee din subordinea consiliului județean au fost și ele suplimentate, cu un total de 55.000 de lei, pentru achiziționarea de materiale de protecție.

Școlile speciale administrate de către CJ Timiș primesc noi finanțări, pentru a asigura elevilor toate condițiile desfășurării procesului educațional în sistem online, dar și pentru a se pregăti pentru revenirea elevilor în sălile de curs. Școala „P.P. Neveanu” primește 125.000 de lei pentru tablete destinate elevilor și 20.000 de lei pentru achiziționarea de măști, scannere de temperatură, lămpi cu ultraviolete și mănuși. Liceului Teoretic Special IRIS i se alocă 21.000 de lei pentru achiziționarea de tablete pentru elevi, iar Școlii „Constantin Păunescu” din Recaș 120.000 de lei pentru activitatea de învățare online și 20.000 de lei pentru materiale de curățenie, decontaminare și lămpi cu ultraviolete. Centrul „Alexandru Roșca” din Lugoj primește 50.000 de lei pentru achiziționarea de tablete, iar Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” beneficiază de 100.000 de lei pentru dezinfectanți, laptopuri și tablete necesare învățământului online. De asemenea, Școlii Gimnaziale Speciale Buziaș i se alocă suma de 50.000 de lei pentru achiziționarea de dispozitive pentru desfășurarea lecțiilor online.

„Nu am cheltuit bani în plus față de cei prevăzuți pentru școli, ci am reușit să mutăm fonduri de la alte capitole, astfel încât să sprijinim elevii care nu dispun de tablete sau laptopuri pentru învățământul online. Alocările au fost făcute în urma solicitărilor școlilor, cele care știu cel mai bine situația elevilor. De asemenea, am ajutat unitățile de învățământ cu bani pentru măști și dezinfectanți, pentru când copiii vor reveni în bănci”, a explicat președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

Prin intermediul rectificării de ieri s-a suplimentat și bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu suma de 237.000 de lei, din care 220.000 pentru hrana angajaților care se află în izolare în centre și 17.000 pentru închirierea a șapte containere echipate necesare izolării personalului la locul de muncă. În plus, căminele pentru persoane vârstnice din Jimbolia și Comloșu Mare vor fi finanțate cu suma de 1.150.000 de lei.

CJT va continua să răspundă prompt solicitărilor venite din partea spitalelor, a școlilor și a celorlalte instituții, în vederea protejării sănătății tuturor timișenilor, cât și a redeschiderii activității în condiții de siguranță.