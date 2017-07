Record absolut de muşcături de căpuşă. Un poliţist de frontieră a ajuns la spital cu 27 de insecte pe el

Caz uluitor la Spitalul Municipal din Sighet. Un poliţist de frontieră din Valea Vişeului a stabilit un record nedorit, după ce s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Sighet cu 27 de muşcături de căpuşă.

„Anul acesta se pare ca avem parte de un asalt al capuselor. In fiecare zi se prezinta intre 10 si 15 pacienti cu cel putin o intepatura de capusa. Am avut si un record absolut, un domn de la Politia de Frontiera venind din Valea Viseului de pe care am cules 27 de astfel de insecte. Vreau sa atarg atentia populatiei ca nu este atat de periculoasa intepatura de capusa insa e bine sa fie scoasa de personal calificat deoarece poate sa ramana capul capusei, scolexul, care se poate infecta si eventual produce necroza tesutului tegumentar adiacent intepaturii”, a declarat pentru MaraMedia Gelu Moys, medic specialist CPU Sighet.

Medicii spun ca intepatura de capusa nu produce automat boala Lyme. O capusa bolnava poate transmite boala Lyme daca sta conentata la vasul de sange uman intre 24 si 48 de ore. Tratamentul consta in doua doze de antibiotic din clasa penicilinelor si poate fi prescris de orice medic, indiferent unde va aflati.

Chiar si asa, medicii ii sfatuiesc pe cei muscati de capuse sa se prezinte la doctor pentru indepartarea acestora de sub piele, conform stirileprotv.ro.