PSD renunță la Timișoara și-l susține pe Orza

PSD Timiș nu a reușit să desemneze un candidat care să se lupte pentru fotoliul de primar al muncipiului Timișoara. În aceste condiții, social-democrații sunt pe cale să realizeze o premieră în politica locală: susținerea unui țărănist de marcă, fostul viceprimar Adrian Orza!

Decizia este aproape de a fi oficializată, fiind emis chiar și un comunicat de presă în acest sens.”În repetate rânduri am sancționat derapajele, deseori am reacționat, dar acum este momentul să mergem la un alt nivel. Nu mai putem asista la degradarea constantă a imaginii Timișoarei, nu mai putem accepta ca cetățeanul să fie ignorat și tratat cu dispreț. Pentru a obține rezultatul dorit, pentru ca Timișoara să-și revendice șansa de a performa, actualul primar trebuie schimbat iar în locul lui să fie ales un profesionist, un om dedicat, o persoană care să înțeleagă administrația, nu să o trateze după bunul plac. După discuții și consultări, am decis în Biroul Politic Județean să-l mandatăm pe președintele Alfred Simonis să poarte o discuție de principiu cu Adrian Orza, singurul candidat pentru primăria Timișoara care are experiență de lucru în administrația publică locală”, se arată într-un comunicat de presă al PSD Timiș.

”Administrarea unui oraș trebuie făcută de și cu oameni competenți. Adrian Orza știe și înțelege ce înseamnă să conduci un oraș. Deocamdată este la nivel de intenție, în măsură să deschidem drumul unor discuții concrete despre posibilitatea să-l susținem în aceste alegeri pentru funcția de primar al Timișoarei. Dincolo de orgolii și mize politice, considerăm că Timișoara trebuie să aibă prioritate.”, a declarat președintele PSD Timiș, Alfred Simonis.