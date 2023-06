Protest al judecătorilor de la Curtea de Apel Timişoara faţă de proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

„Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Timișoara este împuternicit să aducă la cunoştinţă opiniei publice că astăzi,20.06.2023, in cadrul adunării generale a judecătorilor instanţei s-a hotărât cu majoritate de voturi, ca măsură de protest faţă de proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, amânarea tuturor dosarelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia dosarelor care au următoarele obiecte: în materie civilă, ordonanţă preşedinţială, măsuri asigurătorii, suspendare executare provizorie, suspendare executare act administrativ, suspendare grevă, răpiri internaţionale de copii,plasament,adopţii,custodie publică, ordin de protecţie, declarare ca indezirabil, iar in materie penală, cauzele de competenţa instanţei de drepturi şi libertăţi, cele care vizează măsurile preventive şi cele referitoare la infracţiuni in privinţa cărora urmează a se împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale.

Protestul va începe de mâine, 21.06.2023, şi va continua in funcţie de soluţia legislativă care va fi adoptată de Parlamentul României.

În justificarea alegerii acestei forme de protest, judecătorii Curţii de Apel Timișoara nu contestă necesitatea unor modificări legislative care să aşeze in mod echitabil întreaga construcţie legislativă ce reglementează in prezent pensiile lor de serviciu, însă este de dorit ca aceste demersuri să fie urmarea dialogului loial intre puterea judecătorească si cea legislativa, pentru găsirea unor rezolvări care respecta predictibilitatea, garanţiile constituţionale si demnitatea statutului de judecător.

De aceea, judecătorii Curţii de Apel Timișoara solicită in mod public ca modificările legislative preconizate cu privire la vârsta de pensionare să creeze premisele unei eşalonări reale şi nediscriminatorii intre magistraţi sa nu afecteze drepturile celor aflaţi in functie,producând efecte exclusiv in privinţa judecătorilor recrutaţi sub imperiul noilor reglementari ce trebuie, in mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătăţirii condiţiilor de munca.

În condiţiile in care, conform evidenţei statistice din anul 2022, media anuală efectivă in ce priveşte încărcătura pe judecător in România este de 644 dosare, in comparaţie cu media anuală a încărcăturii pe judecător la nivelul Uniunii Europene, de 320 dosare pe judecător, condiţiile actuale de pensionare pentru magistraţii aflaţi in sistem sunt mai mult decât justificate.

O altă revendicare vizează stagiul efectiv realizat in alte funcţii de specialitate juridică, recunoscute in prezent ca vechime in magistratură. Având in vedere că o formă de intrare in profesie este condiţionată, printre altele, de o vechime in specialitate de cel puţin 5 ani in funcţiile respective (nr. avocat, consilier juridic,etc.)principiul simetriei juridice, al egalităţii de tratament şi al nediscriminării impune asimilarea in continuare a acestei vechimi minime cu vechimea in magistratură.

Cea de-a treia revendicare este legată de introducerea unui impozit suplimentar calculat asupra unei părţi din pensia de serviciu care depăşeşte componenta contributivă, măsură care, in opinia noastră, constituie in sine o afectare a statutului magistraţilor, aspect care a făcut deja obiectul analizei Curţii Constituţionale in Decizia nr. 900/2020, in contextul in care cuantumul pensiei ocupaţionale, concepută ca o formă de recompensare pentru privaţiunile şi interdicţiile pe care a trebuit să le respectăm in perioada de activitate, este de esenţa unei pensii ocupaţionale chiar şi in acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. In consecinţă cuantumul pensiei de serviciu trebuie păstrat la nivelul garantat constituţional, in sensul standardelor internaţionale amintite.

Nu în ultimul rând, magistraţii instanţei solicită ca la stabilirea condiţiilor de pensionare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, să se ţină seama de condiţiile dificile in care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar vârsta de pensionare să fie eşalonată doar pentru aceia nou recrutaţi in sistem, pentru a da consistenţă unor principii juridice esenţiale, cum ar fi predictibilitatea şi echitatea”, ase arată într-un comunicat remis redacţiei „Renaşterea bănăţeană”.