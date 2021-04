Primarul Dominic Fritz nu mai face parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. A fost schimbată structura acestui for

Prefectul de Timiş, Zoltan Nemeth, a anunțat că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu va mai face parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, după ce a schimbat structura acestui for.

Prefectul spune că a analizat şi componenţe ale CJSU din alte judeţe, precum şi legislaţia, care arată că primarul municipiului nu trebuie să aibă calitatea de membru cu drept de vot în cadrul Comitetului.

“Nu va mai face parte primarul municipiului Timişoara, acesta având calitatea de preşedinte la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. Conducătorul societăţii Aquatim va dobândi calitatea de membru cu drept de vot în Comitet. Din Primăria Municipiului Timişoara nu va mai rămâne nimeni ca membru în CJSU. Comitetul are în vedere instituţii, deconcentrate şi societăţi ale operatorilor economici de interes judeţean. Din acest punct de vedere, am considerat că primarul municipiului Timişoara nu are calitatea de membru cu drept de vot în cadrul CJSU”, spune Zoltan Nemeth.

Primarul Timişoarei va putea participa ca invitat la şedinţele în care se vor discuta măsuri importante pentru municipiu.

CJSU Timiş va rămâne cu 35 de membri cu drept de vot şi 21 de consultanţi. Prefectura va fi reprezentată doar de prefect, iar în cazul în care prefectul nu este apt în exercitarea atribuţiilor, acestea vor fi preluate de către subprefectul Ovidiu Drăgănescu.

radiotimisoara