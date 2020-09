Primar din Timiș acuzat că se plimbă prin comună, în timp ce ar trebui să fie în carantină. Cum răspunde acesta acuzațiilor

Primarul din Giarmata ar trebui să fie în carantină, pentru că a fost prin preajma președintelui Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, diagnosticat zilele trecute cu coronavirus. În schimb, primarul a fost văzut prin comună și au apărut acuzații conform cărora ar fi părăsit carantina și se plimbă printre oameni.

Primarul a venit cu precizări:

„În seara de 26.09.2020, in urma unei anchete epidemiologice asupra unei persoane declarată pozitiv cu noul Coronavirus, in preajma căreia m-am aflat prin natura obligațiilor mele de primar, asupra persoanei mele s-a impus măsura carantinarii.

La #solicitarea mea, întrucât sunt responsabil de organizarea alegerilor locale, am primit aviz #favorabil de #derogare a carantinarii pentru data de 27.09.2020”, a notat edilul pe pagina lui de Facebook, atașand și un document doveditor.

Între timp, și Direcția de Sănătate Publică Timiș și-a exprimat punctul de vedere:

„Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public privind derogarea masurii de carantina acordata celor doi edili din judetul Timis, va facem cunoscut faptul ca, in coformitate cu legislatia in vigoare, derogarile sunt emise de catre CJCCI cu avizul DSP. In cazul celor doua persoane publice, reprezentantii institutiei noastre si-au depasit atributiile si nu au informat conducerea legat de aceste solicitari. In acest context, a fost demarata cu celeritate o ancheta interna, urmand ca persoanele care se fac responsabile de aceasta situatie sa fie supuse rigorilor de procedura interna, mergand pana la incetarea raporturilor de munca. Odata cu finalizarea anchetei, DSP Timis va face publice masurile dispuse.”