Prima reacție a actorilor din „Friends” după moartea lui Matthew Perry: „Încă pare imposibil”

Actorii din celebrul serial „Friends” au spus că sunt „total devastați” după moartea actorului Matthew Perry care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din acest sitcom de succes, scrie antena3.ro.

„Suntem cu toții devastați de pierderea lui Matthew”, au declarat Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc şi David Schwimmer într-o declarație comună, prima de la decesul survenit sâmbătă. Am fost mai mult decât colegi pe platou. Suntem o familie”.

Actorul a murit la vârsta de 54 de ani.

El a fost găsit inconștient sâmbătă de asistentul său în jacuzzi-ul din casa sa din Los Angeles.

De la moartea sa, colegii săi din „Friends” au păstrat tăcerea.

„Sunt atât de multe lucruri de spus, dar deocamdată ne vom rezerva un moment pentru a plânge și a procesa această pierdere de neînțeles”, au explicat ei în declarație.

„Deocamdată, gândurile și dragostea noastră se îndreaptă către familia lui Matty, prietenii și toți cei care l-au iubit în întreaga lume”.

Matthew Perry se lupta de ani cu dependența sa de analgezice și alcool.

Cauza morții sale nu este încă cunoscută

Moartea sa neașteptată a provocat o avalanșă de omagii, de la personalități importante de la Hollywood până la premierul canadian Justin Trudeau.

Un adevărat fenomen cultural, serialul „Friends”, difuzat între 1994 și 2004, a marcat o întreagă generație de telespectatori.

Acesta relatează aventurile unor prieteni veseli – Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross şi Chandler – în New York, presărate cu relaţii romantice, în special între Monica şi Chandler şi saga fără sfârşit dintre Rachel şi Ross.

De la anunţul morţii lui Matthew Perry, au reacţionat şi co-creatorii serialului, Marta Kauffman şi David Crane.

„Suntem şocaţi şi profund, profund întristaţi… Încă pare imposibil”, au explicat aceştia într-o declaraţie comună cu producătorul executiv Kevin Bright.

Pe lângă succesul serialului „Friends”, care i-a adus o faimă mondială, Matthew Perry a jucat în filme precum „Love at First Sight and Consequences” şi „My Killer Neighbour”.

În spatele camerei de filmat, actorul s-a luptat mult timp cu demonii săi. În memoriile sale publicate anul trecut, el a mărturisit că a fost supus la 65 de şedinţe de dezintoxicare, cheltuind peste nouă milioane de dolari în acest proces”, potrivit The New York Times.