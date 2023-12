Premii pentru bănățeni

ROMCON, cea de-a 44-a Convenție Națională de ScienceFiction, s-a desfășurat, online, în zilele de 9 și 10 decembrie a.c.

Tema principală a Convenției a fost S.F.-ul și Inteligența Artificială. În ultima zi a ROMCON s-au decernat Premiile Science Fiction și Fantasy pentru anul 2022.

Mai multe premii naționale au ajuns în Banat: Lucian Ionică (Timișoara), pentru volumul „Dincolo de albastrul cerului“, premiul la categoria Cel mai bun volum de proză scurtă; Daniel Botgros (Reșița), pentru romanul „Respiră“, premiul la categoria Cel mai bun roman; „Helion“ – print, redactor-șef Cornel Secu (Timișoara), premiul la categoria Cea mai bună revistă tipărită; „Helion“ – online, redactor-șef Cornel Florin Seracin (Timișoara), la categoria Cea mai bună revistă online.

Dar iată lista completă a laureaților ROMCON, ediția 44: Premiul la categoria Cel mai bun roman: Daniel Botgros (Reșița), pentru romanul „Respiră“, Editura Pavcon, 2022; Premiul la categoria Cea mai bună povestire: Cornel Bălan (Ottawa, Canada), pentru „Artificial“, vol. Artificial, Editura Pavcon, 2022; Premiul la categoria Cel mai bun volum de proză scurtă: Lucian Ionică (Timișoara), „Dincolo de albastrul cerului“, Editura Brumar, 2022; Premiul la categoria Cea mai bună antologie: Marian Truță, (București), „IA 7 Antologia Colecției Seniorii Imaginației“ (antologie), Editura Eagle; Premiul la categoria Cea mai bună revistă online: Helion Online (Timișoara), redactor-șef Cornel Florin Seracin; Premiul la categoria Cea mai bună revistă tipărită: Helion nr. 1- 6 /2022 (Timișoara), redactor-șef Cornel Secu; Premiul la categoria Cel mai bun traducător: Mircea Opriță (Cluj-Napoca); Premiul la categoria Cel mai bun artist plastic: Marian Mirescu (Craiova); Premiul la categoria Non-fiction: Györfi-Deák György (Zalău), „Estetica Imaginarului“, Editura Cristian PlusArt, 2022; Premiul la categoria Cea mai bună editură: Editura Cristian PlusArt (Craiova); Premiul la categoria Cel mai bun film: „I’m ok with your last wish“, Regia Catrinel Dănăiață (București), scurtmetraj fantastic. Juriul a acordat și o mențiune specială filmului de animație ,,Just Bugs“, de Victor Trifan (București). „Juriul ROMCON – 2023 a fost format din Eugen Cadaru (București, președinte); Cristina Negreanu (Craiova); Cotizo Draia (Sibiu); Bogdan Mihăilescu (București) și Vlad Frânghiu (Iași) -(membri).

Votul a fost calculat prin media aritmetică dintre media notelor juriului și media notelor participanților înscriși benevol la vot“, a precizat secretarul executiv Adrian Bancu, într-un comunicat.