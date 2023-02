Premierul Trudeau: Un „obiect neidentificat” a fost doborât deasupra Canadei

Premierul canadian Justin Trudeau a anunţat sâmbătă că un „obiect neidentificat” a fost doborât în timp ce survola nord-vestul ţării, la o zi după ce Statele Unite au doborât un obiect care zbura deasupra statului Alaska, transmite agenția AFP, citată de agerpres.ro.

„Am ordonat punerea la pământ a unui obiect neidentificat care a încălcat spaţiul aerian canadian”, a scris premierul Trudeau pe Twitter.

„Avioane din Canada şi Statele Unite au fost trimise la faţa locului, iar tirul provenind” de la un avion de vânătoare american F-22 „a lovit obiectul”, a adăugat el.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

