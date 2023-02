Premieră națională! Sistem inteligent destinat protecției pietonilor, pus în funcțiune într-o comună de lângă Timișoara

Sistemul folosește inteligența artificială, camere video pentru a detecta pietonii care vor să treacă strada pe la o trecere nesemaforizată și pentru a-i avertiza pe șoferi asupra locației acestora

Totul a pornit de la ideea de a folosi inteligența artificială, algoritmi de calcul și sistemele de avertizare pentru a preveni accidentele și incidentele din trafic. Sistemul a fost creat de o echipă de tineri specialiști din Timișoara. Aceștia și-au dorit să găsească o soluție pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili participanți la trafic – pietonii. Astfel, au creat un start-up, Blume Technologies, și, timp de 6 luni au lucrat la acest sistem pilot.

„Noi am creat acest sistem ITS (Intelligent Transport System) care își propune creșterea siguranței celor mai vulnerabili participanți la trafic, vorbim de pietoni. Noi aici ne referim mai ales la copiii care trebuie să treacă zilnic o trecere nesemaforizată de lângă școală, însă sistemul va fi eficient și acolo unde vizibilitatea este redusă pentru șoferi din cauza arhitecturii străzii, sau acolo unde există riscuri mari și amplasarea unui semafor clasic ar îngreuna mult traficul.”, a spus Robert Olariu de la Blume Technologies.

Pentru a-l pune în practică, au primit sprijin financiar prin programul ERA ZERO. Zero Accidente. Zero Emisii – dezvoltat de Fundația Comunitară Timișoara, cu sprijinul ZF Group și au beneficiat de consultanță, inclusiv din partea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Sistemul implementat în Timiș este singurul de acest gen din țară.

„Prin acest tip de program, Fundația Comunitară Timișoara sprijină inovația și soluțiile noi pentru a crește siguranța participanților la trafic. Ne dorim ca, după perioada sa de testare, sistemul să își dovedească eficiența, să poată fi dezvoltat și implementat la cât mai multe treceri de pietoni nesemaforizate, astfel încât să fie redus numărul de accidente”, a declarat Daniela Chesaru, director executiv al Fundației Comunitare Timișoara.

„Noi, la ZF Group, ne preocupăm și suntem dedicați să modelăm, cu inginerii noștri care dezvoltă tehnologiile viitorului, generația următoare de mobilitate. Este obiectivul pe care îl urmărim zi de zi, așa că am spus din prima «Da!» atunci când am fost invitați să sprijinim această inițiativă. Suntem mai mult decât bucuroși atunci când putem contribui la un viitor al mobilității mai sigur, cu zero accidente și zero emisii, așa cum își propune, de altfel, Fondul ERA ZERO. Sunt, de altfel, cele mai mari provocări ale mobilității urbane de astăzi. Pe de altă parte, ZF Group susține, prin acțiunile în care se implică, inclusiv componenta de educare a comunității cu privire la siguranța în trafic. Înțelegem că infrastructură adecvată și respectarea regulilor de circulație ne vor conduce spre îndeplinirea obiectivelor noastre.”, Dr. Ing. Sever Scridon – Managing Director ZF R&D Tech Center Timișoara

„E o bucurie să vedem că acest sistem este acum pus în practică. Am discutat despre el cu echipa de proiect de la faza de idee, și am încercat să venim cu expertiza noastră, din punctul de vedere al Poliției și al comportamentului participanților la trafic. Credem că acest tip de sistem inovativ poate juca un rol important în reducerea accidentelor și astfel, reducerea numărului de victime și de daune materiale.”, a spus inspector principal Ionuț Lazăr, Poliția Rutieră Timiș.

Sistemul a fost montat în comuna Dumbrăvița, lângă Timișoara, în apropierea școlii din localitate, fără niciun fel de cheltuieli din partea administrației locale.

Cum funcționează?

Sistemul este amplasat acum în zona școlii Dumbrăvița, Timiș, la o trecere de pietoni nesemaforizată și folosește două camere video, una pe fiecare parte a șoselei, pentru a detecta prezența pietonilor în zona de trecere. În momentul în care camerele video detectează pietonii, sistemul acționează semnale luminoase pentru a avertiza șoferii de prezența pietonilor pe partea de carosabil unde se află aceștia și atrage atenția asupra acestora. Pe timp de noapte, sistemul va ilumina trecerea de pietoni, iar în cazul în care se află pietoni la trecere, aceasta va fi supra-iluminată.

„Dacă un pieton așteaptă la trecere – semnalele luminoase se vor aprinde în galben, pe partea lui, pentru a atrage atenția șoferului asupra pietonului. Noi am lucrat și la algoritmi de predicție pentru a determina pe viitor și activitatea de pe trotuar, să putem determina cine se pregătește să ajungă pe trecerea de pietoni. Folosim direcția de deplasare, viteza, poziția corpului. Acest algoritm este încă în lucru și va ajuta la avertizarea șoferului, oferindu-i acestuia un timp suplimentar de frânare”, explică Robert Olariu, director executiv Blume Technologies.

Care va fi următoarea etapă?

Timp de șase luni, sistemul și tot ceea ce presupune acesta va fi testat de către specialiștii IT din cadrul Blume Technologies. Tinerii își doresc să aducă îmbunătățiri suplimentare pentru a avertiza suplimentar și pietonii de prezența mașinilor care se apropie pe trecerea de pietoni și își doresc să mai amplaseze un astfel de sistem și în altă locație. Tinerii își doresc să creeze un prototip ce va fi patentat și va putea fi implementat pe scară largă.

Despre program

Programul Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii are drept scop identificarea provocărilor locale generate de mobilitatea urbană și găsirea de soluții pe două teme principale: siguranța în trafic și poluarea cauzată de traficul rutier în zonele urbane. Fondul Era Zero s-a adresat în special studenților și specialiștilor din domenii diverse care au putut aplica în echipe interdisciplinare pentru dezvoltarea de proiecte care generează soluții pentru comunitate.

Despre FCTM

Fundația Comunitară Timișoara a fost înființată în anul 2016, cu scopul de a sprijini inițiativele locale și a realiza conexiuni, sprijinind astfel dezvoltarea armonioasă a comunității. Printre proiectele derulate se numără Timotion, Fondul Științescu, Cercul de donatori, Resilience Lab, Talk the walk, Meet (in) Nature, Activism Civic în practică, Solidari în fața COVID-19, Oxigen pentru Timișoara, Ro Bike Valley, Fondul pentru un viitor mai bun în comunități.

Despre ZF

ZF este o companie globală, de tehnologie, care furnizează sisteme pentru autoturisme, vehicule comerciale și tehnologie industrială, asigurând următoarea generație de mobilitate. ZF permite vehiculelor să vadă, să gândească și să acționeze. În cele patru domenii tehnologice privind controlul mișcării vehiculelor, a siguranței integrate, a conducerii automate și a mobilității electrice, ZF oferă soluții complete de produse și software atât pentru producătorii de vehicule consacrați cât și pentru furnizorii de servicii de transport și mobilitate, recent stabiliți. ZF electrifică o gamă largă de tipuri de vehicule. Cu produsele sale, compania contribuie la reducerea emisiilor, la protejarea climei și la intensificarea mobilității în siguranță.