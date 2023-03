Poarta aeriană a Banatului a pierdut altitudine.

La sfârșitul lunii februarie 2023, Aeroportul Internațional ”Traian Vuia” din Timișoara s-a situat, din nou, în afara podiumului celor mai circulate trei baze aeroportuare ale țării, locurile fruntașe în ceea ce privește traficul de pasageri fiind ocupate de aeroporturile ”Henri Coandă” București-Otopeni, ”Avram Iancu” Cluj-Napoca și, respectiv, Iași.

Conform datelor furnizate de Asociația Aeroporturilor din România, numărul călătorilor îmbarcați în cele patru aeroporturi internaționale principale ale țării noastre în cursul lunii trecute a fost de 959.950 în cazul București-Otopeni, 187.686 – Cluj-Napoca, 98.945 – Iași și doar 80.714 – Timișoara, pe următorul loc clasându-se Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” din Suceava, cu 67.794 călători într-o lună.

Ultimele două locuri ale clasamentului general, care trece în revistă cele 16 aeroporturi cu activitate permanentă, Aeroportul Arad – cu 24 de pasageri, respectiv, Aeroportul Tulcea, cu unul singur! Cel de-al 17-lea aeroport operabil, cel de la Caransebeș, este încă nefuncțional, deși a fost reautorizat în anul 2020.

Raportată la situația de dinainte de criza pandemiei, pierderea de viteză a Aeroportului Timișoara se vădește a fi una dintre cele mai drastice la nivel național. Față de 2019, când ocupa locul III pe țară, cu un volum anual de 1,19 milioane de călători, poarta aeriană a Banatului a pierdut peste 25% din trafic, în vreme ce la nivel național scăderea de trafic a fost de doar 9,5 procente.

Pentru comparație, să precizăm că, în același interval, Otopeniul a pierdut 14,3% din traficul de călători (o scădere de la 14,7 milioane de călători la 12,7 milioane), Cluj-Napoca – 9,5%, doar Constanța înregistrând o cădere mai severă, cu un recul de 38,2 procente.

În schimb, față de 2019, aeroporturile din estul și nordul țării au cunoscut o ascensiune semnificativă: Iași – plus 17,1%, Bacău – plus 18,8%, Suceava – plus 77,8%, Baia Mare – plus 86,7% (dar în detrimentul aeroportului din Satu Mare, care are un recul de 28 procente), respectiv, Oradea – plus 119,6%.

Iar prognozele pentru finalul acestui an arată că, dacă la nivel național cifrele anului 2019 vor fi, în sfârșit, depășite, Timișoara și Constanța vor rămâne – în pofida valului de turiști așteptat la manifestările Capitalei Culturale și, respectiv, în sezonul estival – nefericitele excepții.