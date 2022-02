Plan de luptă virtuală la USR Dumbrăvița: “Cont cât mai real, fură pozele de la alt cont străin”

Pe pagina de Facebook a unei localnice din comuna Dumbrăvița, Cristina Trif, a apărut, recent, o postare a acesteia, însoțită de câteva capturi foto ale unei discuții purtate pe un grup de WhatsApp intitulat “Comunicatori – Dumbrăvița”, înființat de Cosmin Dan, consilierul personal al primarului comunei, Horia Bugarin (USR).

Capturi foto cu postaci USR

Redăm postarea doamnei Trif: “Episodul 2. Conturile false. Așa se distorsionează adevărul în 2022, cu conturile false care crează o falsă opinie de masă. Când auzi 30 de oameni care spun că Dumbrăvița se îndreaptă într-o direcție bună, ai tendința să crezi și tu asta pe principiul <mă, daca așa zic toți, știu ei ceva…”.

Problema apare atunci când acei 30 sunt de fapt 4-5 oameni orchestrați de cei care ne conduc. Dovada faptului că aparatul de conducere și a sa echipă coordonează o rețea de conturi false, mai jos. Cine e Cosmin Dan? Pentru cine nu știe, aflăm în episodul 3”.

Așa cum spuneam, postarea Cristinei Trif este însoțită de câteva printscreen-uri din care rezultă că acel consilier personal al primarului userist al Dumbrăviței și-a propus să folosească exact metodele utilizate de PSD și PNL în interminabilele dispute de pe Facebook: activarea postacilor, care, din spatele unor conturi false, să cosmetizeze imaginea propriului partid.

Cosmin Dan, consilierul personal al lui Horia Bugarin, a înființat respectivul grup de WhatsApp în 23 noiembrie 2021, dată de la care datează și conversația apărută în spațiul public. Administratorul grupului, Cosmin Dan, își anunța atunci intenția de a găsi “persoane care au timp și chef să stea să aibă activitate pe Facebook, chiar și cu cont fake” și îi sfătuia pe cei din grupul de comunicatori ai USR Dumbrăvița “să vă mai păstrați un cont fake de care să nu știe nimeni altcineva”.

Ce urma să facă postacii cu conturi false: “Dunos (n.r. – grupul de Facebook <Dumbrăvița Noastră>), Duvis (n.r. – grupul de Facebook <Dumbrăvița Visurilor Noastre>), pagina lui Horia (n.r. – Horia Bugarin, primarul Dumbrăviței), și pagina primăriei toate trebuie întreținute cu comentarii”. Domnul Cosmin Dan se arăta atent și la detalii: “Cont cât mai real… Fură pozele de la alt cont străin, ce dracu”.

De asemenea, consilierul personal al lui Horia Bugarin își dorea diversitate: “Faceți conturi și de femei, și de bărbați. Un cont e destul pentru toate (n.r. – pentru toate paginile de Facebook prezentate mai sus). Și al doilea cont la fel, dar de care să nu știe nimeni altcineva”.

Amenințare nevoalată

După ce am văzut respectivele capturi foto, l-am contactat pe Cosmin Dan, rugându-l să ne ofere un punct de vedere. Consilierul personal al primarului Dumbrăviței ne-a precizat că acea conversație de pe grupul de WhatsApp a fost una privată și ne-a avertizat că publicarea acesteia poate fi urmată de o plângere penală din partea dumnealui.

Sigur că domnul Cosmin Dan este liber să folosească toate pârghiile legale pe care le are la dispoziție, noi doar îi reamintim că legea prevede că divulgarea unor asemenea informații nu constituie infracțiune “dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate” (art. 226, alin. 4, lit. d din Codul penal).

Primarul Dumbrăviței susține că inițiativa consilierului său nu s-a concretizat

După ce am discutat cu domnul Cosmin Dan, l-am contactat și pe primarul Dumbrăviței, Horia Bugarin, care ne-a transmis că intențiile consilierului său personal nu s-au concretizat și că nu s-a mers mai departe în direcția respectivă pentru că dumnealui nu a fost de acord cu crearea conturilor false de Facebook. Primarul Bugarin susține că apariția acelor capturi foto în spațiul public are o explicație: “Suntem sub asediu de la cei care simt că-și pierd privilegiile și pierd bani, chiar mulți”.

Suntem de acord că aceste dezvăluiri făcute chiar de către unul dintre cei aflați la un moment dat în cercul zero al USR Dumbrăvița și prezent în grupul de WhatsApp “Comunicatori Dumbrăvița” nu au apărut din senin și că la mijloc pot fi interese diverse, doar că fondul discuției este altul. De când revoluția bunei guvernări se face cu ajutorul conturilor false de Facebook?