Peste un sfert de secol în sprijinul persoanelor marginalizate social

Federația Caritas a Diacezei Timișoara a împlinit 26 de ani de existență în sprijinul persoanelor aflate în nevoi. Organizația își desfășoară activitatea de zi cu zi sub sloganul ”Suntem aici pentru toți oamenii!”, încercând să îmbunătățească calitatea vieții atât prin servicii de urgență, cât și prin servicii de lungă durată.

”Suntem aici deopotrivă pentru copiii cu risc de abandon școlar din mediul rural, pentru persoanele care au rămas pe stradă, pentru victimele violenței domestice, pentru vârstnici sau bolnavi cronici, aflați în stadiul termial. Aproximăm că pe parcursul celor 26 de ani de activitate, am servit un număr de 30.000 de persoane aflate în nevoi. Suntem una dintre cele mai longevive organizații din domeniul social, strategia pe care am adoptat-o fiind aceea de a ne dezvolta sustenabil, crescând treptat tipul de servicii și numărul de beneficiari. Suntem conștienți că în domeniul nostru de activitate rezultatele le poți vedea în timp, fiind nevoie de perseverență și răbdare. Din acest motiv, am depus cele mai mari eforturi pentru a asigura continuitatea serviciilor noastre, astfel că de-a lungul timpului am închis și reorganizat zece servicii“, arată Herbert Grün, director executiv al Federației Caritas Timișoara.

În prezent, Federația Caritas are 22 de servicii sociale active, 9 servicii dezvoltate în mediul urban și 13 în mediul rural. În privința beneficiarilor, în anul 2018, organizația a deservit un număr de 1.027 de persoane, dintre care 689 de persoane erau localizate în mediul urban (67 la sută) și 329 de persoane în mediul rural (33 la sută).